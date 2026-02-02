РУ
    15:17, 02 Февраль 2026 | GMT +5

    Конституционную реформу обсудили на заседании актива города Алматы

    На встрече с активом Алматы аким города Дархан Сатыбалды обозначил ключевые акценты реализации Конституционной реформы. В мероприятии приняли участие депутаты маслихата, акимы районов, руководители управлений и городских служб, передает Kazinform.

    Фото: акимат Алматы

    В своем выступлении Дархан Сатыбалды отметил, что по предложению Главы государства Касым-Жомарта Токаева в стране проводится масштабная Конституционная реформа. Проект новой Конституции направлен на укрепление суверенитета и независимости, защиту прав и свобод граждан, обеспечение верховенства закона, развитие национального единства и повышение благосостояния казахстанцев.

    Фото: акимат Алматы

    Аким Алматы подчеркнул, что документ закрепляет развитие человеческого капитала, образования, науки и инноваций в качестве стратегических направлений государственной политики.

    Кроме того, расширяются возможности участия граждан в государственном управлении, усиливается роль местного самоуправления, повышаются открытость принятия решений и ответственность государственных органов.

    Фото: акимат Алматы

    В свою очередь председатель городского маслихата Меиржан Отыншиев высказался в поддержку проекта новой Конституции Республики Казахстан и отметил его значение для дальнейшего развития страны.

    — Документ стал результатом масштабного общественного обсуждения с участием граждан, политических партий, общественных организаций и экспертов. Проект новой Конституции отражает запрос общества на обновление политической системы и укрепление принципов справедливости и ответственности государства перед гражданами, — сказал Меиржан Отыншиев.

    В завершение встречи аким Алматы подчеркнул, что окончательное решение по проекту новой Конституции будет принято на республиканском референдуме, а также акцентировал внимание на важности слаженной работы исполнительных и представительных органов всех уровней по разъяснению среди населения ключевых положений и сути конституционных изменений.

    Фото: акимат Алматы
