Конституционную реформу обсудили на заседании актива города Алматы

В своем выступлении Дархан Сатыбалды отметил, что по предложению Главы государства Касым-Жомарта Токаева в стране проводится масштабная Конституционная реформа. Проект новой Конституции направлен на укрепление суверенитета и независимости, защиту прав и свобод граждан, обеспечение верховенства закона, развитие национального единства и повышение благосостояния казахстанцев.

Фото: акимат Алматы

Аким Алматы подчеркнул, что документ закрепляет развитие человеческого капитала, образования, науки и инноваций в качестве стратегических направлений государственной политики.

Кроме того, расширяются возможности участия граждан в государственном управлении, усиливается роль местного самоуправления, повышаются открытость принятия решений и ответственность государственных органов.

Фото: акимат Алматы

В свою очередь председатель городского маслихата Меиржан Отыншиев высказался в поддержку проекта новой Конституции Республики Казахстан и отметил его значение для дальнейшего развития страны.

— Документ стал результатом масштабного общественного обсуждения с участием граждан, политических партий, общественных организаций и экспертов. Проект новой Конституции отражает запрос общества на обновление политической системы и укрепление принципов справедливости и ответственности государства перед гражданами, — сказал Меиржан Отыншиев.

В завершение встречи аким Алматы подчеркнул, что окончательное решение по проекту новой Конституции будет принято на республиканском референдуме, а также акцентировал внимание на важности слаженной работы исполнительных и представительных органов всех уровней по разъяснению среди населения ключевых положений и сути конституционных изменений.