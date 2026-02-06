Конституционное равенство адвокатов и прокуроров усилит защиту граждан — эксперт

По его словам, предложение о приравнивании статуса адвокатов к статусу прокуроров не является случайной инициативой.

— Речь идёт не о спонтанно возникшей идее. Этот вопрос поднимается уже на протяжении длительного времени. В целом норма, касающаяся статуса адвоката, ранее уже была закреплена в нашем Основном законе. Однако в 1993 году она была исключена из текста Конституции. С тех пор, на протяжении 33 лет, статус адвокатов так и не был определён на уровне Основного закона. В рассматриваемый проект мы внесли предложение о закреплении статуса адвокатов. Данная инициатива получила поддержку со стороны членов комиссии по конституционной реформе. Тем не менее окончательное решение будет принимать народ. Если проект новой Конституции будет одобрен, важно оценивать не то, что он даст адвокатам, а то, какую пользу он принесёт обществу. Когда защитник граждан в уголовных и гражданских процессах сможет на равных условиях вступать в состязание с прокурором и защищать права на одном уровне, это станет дополнительной возможностью для граждан. Поэтому данная норма принесёт больше пользы населению, чем самим адвокатам, — подчеркнул он.

Как отметил спикер, в рамках подготовки проекта новой Конституции находят своё решение не сиюминутные вопросы, а проблемы, которые накапливались на протяжении нескольких лет. Одной из таких сфер является правовая система. В частности, предлагается сократить срок содержания лица под стражей без судебного решения с 72 часов до 48 часов. По его словам, данная инициатива была разработана с учётом международного опыта.

— В ведущих странах мира существует практика содержания подозреваемого до вынесения судебного решения не в течение 72 или 48 часов, а на ещё более короткий срок. Например, в Соединённых Штатах Америки и во Франции человека первоначально задерживают на срок до 24 часов, при необходимости этот срок может быть продлён ещё на 24 часа. В Дании предусмотрено задержание сначала на 12 часов, а затем — до 24 часов до решения суда. Многие европейские страны также применяют подобный подход. В соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом в настоящее время лицо может быть задержано до 48 часов до вынесения судебного решения, а в исключительных случаях этот срок может быть продлён до 72 часов. Моё предложение заключается в том, чтобы закрепить эту норму непосредственно в Основном законе и сократить срок предварительного задержания до 48 часов. Поскольку для человека, оказавшегося в подобной ситуации, даже один час имеет большое значение. В настоящее время данное предложение рассматривается. Были высказаны различные точки зрения, в связи с чем подготовлен скорректированный вариант, — сообщил член комиссии по конституционной реформе.

Кроме того, Мади Мырзагараев остановился на значении законодательных норм, предусматривающих защиту прав человека в виртуальном пространстве наравне с физическими правами.

— Сегодня всё сложнее провести чёткую границу между виртуальной и реальной жизнью. Работа граждан, их документы и финансовые средства тесно связаны с цифровым пространством. Более того, на различных платформах хранятся персональные данные, в том числе данные детей. Стремительное развитие технологий, наряду с очевидной пользой для человечества, приводит и к росту преступлений нового характера. Одним из наглядных примеров является интернет-мошенничество. В целях защиты от подобных угроз было внесено специальное предложение. Речь идёт о том, что каждый человек должен иметь в виртуальном пространстве такой же уровень правовой защиты, какой он имеет в физической жизни. Защита персональных данных граждан и правовые гарантии должны быть надёжно обеспечены. Закрепление данного вопроса на уровне Конституции является важным шагом, позволяющим не отставать от требований времени и адаптироваться к условиям цифровой эпохи, — отметил Мади Мырзагараев.

Напомним, на сегодняшний день комиссия по конституционной реформе на основе предложений граждан и экспертного сообщества подготовила проект новой Конституции. Документ был опубликован 31 января.