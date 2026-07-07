Конституционные реформы повышают доверие инвесторов к Казахстану — эксперт из США

Конституционные реформы, вступившие в силу в Казахстане 1 июля, в первую очередь направлены на совершенствование институциональной архитектуры государства и повышение эффективности системы управления. Такое мнение в интервью собственному корреспонденту агентства Kazinform в Вашингтоне высказал внештатный научный сотрудник The Atlantic Council’s Eurasia Center, эксперт по Евразии Марк Темницкий.

По его словам, изменения стали одной из наиболее значительных трансформаций политической системы Казахстана со времени обретения Независимости.

— Вице-президент будет назначаться президентом, а не избираться. Кроме того, президент сохраняет за собой право распускать парламент. Эти изменения в большей степени оптимизируют институциональную архитектуру государства, чем расширяют полномочия исполнительной власти, — отметил Марк Темницкий.

Эксперт считает, что конституционные изменения следует рассматривать прежде всего как институциональную модернизацию, направленную на повышение эффективности и устойчивости государственного управления.

По его мнению, успех реформ будет зависеть не столько от новых институтов, сколько от того, насколько эффективно они будут реализованы на практике.

Марк Темницкий также отметил, что более упорядоченная законодательная система и закрепленный механизм преемственности через институт вице-президента способны обеспечить большую предсказуемость государственного управления. Это особенно важно для Казахстана, который укрепляет свои позиции как стабильный центр торговли, энергетики и добычи критически важных полезных ископаемых вдоль Среднего коридора.

— Такая предсказуемость, вероятно, будет позитивно воспринята иностранными инвесторами и международными партнерами, заинтересованными в стабильности региона, где вопросы политической преемственности исторически нередко становились источником неопределенности, — подчеркнул эксперт.

По его словам, более предсказуемая институциональная структура Казахстана также может получить положительную оценку в Соединенных Штатах, где традиционно придают большое значение стабильности Центральной Азии с учетом роли региона в добыче критически важных полезных ископаемых, диверсификации энергетических маршрутов и развитии Среднего коридора, соединяющего Европу и Азию.

Эксперт считает, что реформы способствуют укреплению сбалансированного внешнеполитического курса Казахстана, позволяющего поддерживать конструктивные отношения одновременно с Соединенными Штатами, Европейским союзом, Россией и Китаем. По его мнению, более понятная и последовательная институциональная система делает Казахстан более привлекательным партнером для американского бизнеса и инвесторов в долгосрочной перспективе.

Ранее сообщалось об экспертном мнении, что конституционные изменения в Казахстане запустили новый этап трансформации.