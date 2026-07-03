Конституционные изменения запустили новый этап трансформации государства — эксперт

Вступление в силу новой Конституции в Казахстане стало стартом нового этапа государственных реформ. Документ определяет базовые принципы работы власти, политической системы и взаимодействия государства с обществом на долгосрочную перспективу, заявил политолог Канат Оспанов, передает корреспондент агентства Kazinform.

По словам политолога Каната Оспанова, речь идет не о мгновенных изменениях в повседневной жизни, а о формировании долгосрочных правил, по которым будет развиваться государство. Он подчеркивает, что эффект реформ невозможно увидеть сразу, однако именно Конституция определяет их направление.

— Это не просто очередное изменение в законодательстве, а новый этап развития государства, который уже определяет принципы работы власти, политической системы и взаимодействия государства с обществом на долгие годы. Конечно, никто не проснулся утром в совершенно другой стране. Зарплаты не выросли за один день, а все реформы не заработали мгновенно. Но именно Конституция уже задает правила игры, по которым государство будет жить в будущем, — отметил эксперт.

В ближайшей перспективе основное внимание сместится на практическую реализацию реформ. Государственным органам предстоит привести законодательство и систему управления в соответствие с обновленной Конституцией.

— Сейчас запущен процесс масштабного обновления законодательства. Парламенту предстоит привести в соответствие с Конституцией сотни законов, государственным органам — перестроить свою работу, а новым конституционным институтам — начать полноценное функционирование, — сказал Канат Оспанов.

При этом политолог считает, что вступление Конституции в силу — это не итог реформ, а начало наиболее сложного этапа их реализации.

— Таким образом, вступление Конституции в силу — это не завершение реформ, а их отправная точка. Конституция уже вступила в силу, однако впереди самый важный этап — ее практическая реализация. Именно она покажет, насколько эффективными окажутся конституционные изменения, — подчеркнул политолог.

Ранее эксперт рассказал, как новая Конституция изменит политическую систему Казахстана.