Конституционные изменения планируются в Армении
В новой конституции Армении планируется закрепить ряд положений, включая возможность самороспуска парламента. Об этом сообщила министр юстиции Республики Армения Србуи Галян в беседе с журналистами в парламенте, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.
По словам министра, после предстоящих парламентских выборов механизм проведения второго тура применяться не будет. Если партия-победитель не сможет сформировать политическое большинство самостоятельно или в составе коалиции, будут назначены новые выборы с участием всех политических сил.
Галян уточнила, что второй тур будет проводится только в том случае, если и после повторных выборов большинство так и не будет сформировано.
Одним из ключевых нововведений основного закона также станет возможность самороспуска парламента без длительных процедур вынесения вотума недоверия премьер-министру или подачи им отставки. По словам министра, проект предусматривает механизм самороспуска по инициативе части депутатов при наличии установленного числа голосов.
Кроме того, в новой конституции предлагается расширить полномочия парламентских комиссий, включая предоставление им права давать консультационные заключения при назначении руководителей органов исполнительной власти.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности инициировать конституционные поправки.