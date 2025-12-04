Конституционные изменения планируются в Армении

По словам министра, после предстоящих парламентских выборов механизм проведения второго тура применяться не будет. Если партия-победитель не сможет сформировать политическое большинство самостоятельно или в составе коалиции, будут назначены новые выборы с участием всех политических сил.

Галян уточнила, что второй тур будет проводится только в том случае, если и после повторных выборов большинство так и не будет сформировано.

Одним из ключевых нововведений основного закона также станет возможность самороспуска парламента без длительных процедур вынесения вотума недоверия премьер-министру или подачи им отставки. По словам министра, проект предусматривает механизм самороспуска по инициативе части депутатов при наличии установленного числа голосов.

Кроме того, в новой конституции предлагается расширить полномочия парламентских комиссий, включая предоставление им права давать консультационные заключения при назначении руководителей органов исполнительной власти.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности инициировать конституционные поправки.