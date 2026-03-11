РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:00, 11 Март 2026 | GMT +5

    Конституционная реформа отражает стремление Казахстана обновить политическую систему — Расми Альхазалех

    Конституционная реформа в Казахстане направлена на модернизацию политической системы и укрепление правовых институтов. Такое мнение в интервью корреспонденту агентства Kazinform высказал журналист Иорданского информационного агентства Petra доктор Расми Альхазалех.

    журналист Иорданского информационного агентства Petra доктор Расми Альхазалех
    Фото из личного архива

    По его словам, республика последовательно реализует масштабные преобразования, которые затрагивают не только структуру власти, но и ценностные ориентиры государства.

    — Казахстан последовательно проводит конституционные преобразования, направленные на модернизацию политической системы, совершенствование государственного управления и укрепление правовых институтов, — отметил он.

    Расми Альхазалех считает, что проект новой Конституции, подготовленный в рамках реформы, инициированной Президентом Касым-Жомартом Токаевым, отражает стремление к обновлению политической системы, модели управления и правовых основ государства.

    — Ключевым институциональным изменением должен стать переход к однопалатному парламенту — Курултаю — в составе 145 депутатов, избираемых по пропорциональной системе сроком на пять лет, — сказал Расми Альхазалех.

    По его мнению, расширение полномочий парламента и создание Халық кеңесі (Народного совета) как высшего консультативного органа, наделенного правом законодательной инициативы, свидетельствуют об усилении принципа верховенства права.

    В качестве положительных нововведений в проекте новой Конституции он отметил закрепление на конституционном уровне защиты профессиональной адвокатской деятельности, презумпции невиновности, запрета двойной ответственности за одно правонарушение, запрета обратной силы законов, ухудшающих положение граждан, а также так называемого «правила Миранды». Документ также закрепляет защиту прав граждан в цифровой среде, подтверждает светский характер государства и образования, а брак определяется как добровольный и равноправный союз мужчины и женщины.

    — Проводимые в Казахстане реформы демонстрируют стратегическую приверженность модернизации институтов и укреплению верховенства права, — подчеркнул Расми Альхазалех.

    Он добавил, что конституционная реформа также создает основу для развития международного сотрудничества, в том числе с Иорданией. По его словам, визит короля Абдаллы II в Астану в августе 2025 года подтвердил высокий уровень взаимного доверия между двумя странами.

    Напомним, 12 февраля 2026 года опубликован итоговый проект новой Конституции Республики Казахстан.

    Референдум по новой Конституции пройдет в Казахстане пройдет 15 марта.

    Теги:
    СМИ Мнение Конституционная реформа
    Адиль Саптаев
    Автор
    Сейчас читают