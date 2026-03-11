Конституционная реформа отражает стремление Казахстана обновить политическую систему — Расми Альхазалех

По его словам, республика последовательно реализует масштабные преобразования, которые затрагивают не только структуру власти, но и ценностные ориентиры государства.

— Казахстан последовательно проводит конституционные преобразования, направленные на модернизацию политической системы, совершенствование государственного управления и укрепление правовых институтов, — отметил он.

Расми Альхазалех считает, что проект новой Конституции, подготовленный в рамках реформы, инициированной Президентом Касым-Жомартом Токаевым, отражает стремление к обновлению политической системы, модели управления и правовых основ государства.

— Ключевым институциональным изменением должен стать переход к однопалатному парламенту — Курултаю — в составе 145 депутатов, избираемых по пропорциональной системе сроком на пять лет, — сказал Расми Альхазалех.

По его мнению, расширение полномочий парламента и создание Халық кеңесі (Народного совета) как высшего консультативного органа, наделенного правом законодательной инициативы, свидетельствуют об усилении принципа верховенства права.

В качестве положительных нововведений в проекте новой Конституции он отметил закрепление на конституционном уровне защиты профессиональной адвокатской деятельности, презумпции невиновности, запрета двойной ответственности за одно правонарушение, запрета обратной силы законов, ухудшающих положение граждан, а также так называемого «правила Миранды». Документ также закрепляет защиту прав граждан в цифровой среде, подтверждает светский характер государства и образования, а брак определяется как добровольный и равноправный союз мужчины и женщины.

— Проводимые в Казахстане реформы демонстрируют стратегическую приверженность модернизации институтов и укреплению верховенства права, — подчеркнул Расми Альхазалех.

Он добавил, что конституционная реформа также создает основу для развития международного сотрудничества, в том числе с Иорданией. По его словам, визит короля Абдаллы II в Астану в августе 2025 года подтвердил высокий уровень взаимного доверия между двумя странами.

Напомним, 12 февраля 2026 года опубликован итоговый проект новой Конституции Республики Казахстан.

Референдум по новой Конституции пройдет в Казахстане пройдет 15 марта.