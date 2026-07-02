Конституционная реформа ориентирована прежде всего на человека — Марат Башимов

Вступление в силу новой Конституции станет началом качественных изменений в общественных отношениях, системе государственного управления и защите прав граждан. Такое мнение высказал член Комиссии по Конституционной реформе, государственный деятель Марат Башимов, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Новая Конституция закрепляет новые принципы и нормы, которые теперь предстоит воплотить в жизнь. Казахстанцы ждут этих изменений прежде всего потому, что Конституция напрямую затрагивает права каждого человека. Она усиливает защиту личных, цифровых, социально-экономических и трудовых прав. Особое внимание уделено гарантиям личной безопасности, защите человека от произвольного вмешательства в его жизнь, — сказал Марат Башимов.

Он отметил, что одновременно со вступлением в силу Основного закона начинают работать и институциональные реформы.

— Посмотрите на законодательную власть — теперь это Курултай. Все направлено на то, чтобы законы принимались быстрее, эффективнее и профессиональнее. Будет создан профессиональный Парламент, концептуально меняется вся система государственного управления. Курултай получает более сильную законодательную роль, — подчеркнул он.

По словам депутата, новая Конституция также усиливает парламентский контроль за деятельностью исполнительной власти.

— Важно понимать, впервые в Конституции появилась норма, согласно которой, если две трети депутатов придут к выводу, что министр работает неэффективно, и направят соответствующее представление Президенту, то Глава государства сможет принять решение снять министра. Это означает, что каждый министр будет понимать свою ответственность перед народом и работать максимально эффективно для исполнения законов, — отметил Марат Башимов.

Он подчеркнул, что новая конституционная модель отвечает современным вызовам и ориентирована прежде всего на повышение качества жизни граждан.

— В целом выстроена конституционная система, отвечающая современным вызовам и угрозам. Главная цель реформы — повышение качества жизни людей, защита их прав и улучшение социально-экономического положения граждан, — добавил он.

Напомним, в Казахстане вступила в силу Новая Конституция.

Ранее также стало известно, что выборы в Курултай состоятся 23 августа. Соответствующий указ подписал Глава государства Касым-Жомарт Токаев.