Конституционная реформа должна приблизить власть к гражданам — депутат

По его словам, предлагаемые изменения выходят за рамки формальной модернизации и предполагают формирование новой архитектуры государственного управления.

— Речь идет о новой архитектуре государства, где власть становится прозрачной, подотчетной обществу, а институты работают быстрее и справедливее, — отметил Асхат Рахимжанов.

Депутат подчеркнул, что в рамках реформы особое внимание уделяется переходу к новой парламентской модели, формированию однопалатного представительного органа и созданию устойчивых механизмов обратной связи между государством и обществом.

— Есть простой вопрос, который сегодня волнует людей больше любых юридических формулировок: «Станет ли государство после этой реформы ближе к человеку?». Я убежден, если наш ответ «да», значит мы движемся в правильном направлении, — подчеркнул он.

По словам депутата, эффективность реформы должна оцениваться не по количеству новых институтов, а по реальным изменениям в жизни граждан.

— Мы меняем не Конституцию ради Конституции. Мы меняем Конституцию ради человека, — заявил Асхат Рахимжанов.

Кроме того, депутат отметил, что проводимые в Казахстане реформы соответствуют общемировым демократическим процессам и находят поддержку в международном социал-демократическом сообществе.

По его словам, это свидетельствует о том, что конституционные изменения в стране воспринимаются как часть глобальной демократической трансформации, а не как изолированный политический эксперимент.