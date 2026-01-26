РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:37, 26 Январь 2026 | GMT +5

    Конституционная реформа должна приблизить власть к гражданам — депутат

    Конституционная реформа в Казахстане направлена на то, чтобы сделать государственную власть более прозрачной, подотчетной обществу и приблизить ее к гражданам. Об этом заявил депутат Мажилиса Асхат Рахимжанов, выступая на третьем заседании Комиссии по Конституционной реформе, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Конституционная реформа должна приблизить власть к гражданам — депутат
    Кадр из видео

    По его словам, предлагаемые изменения выходят за рамки формальной модернизации и предполагают формирование новой архитектуры государственного управления.

    — Речь идет о новой архитектуре государства, где власть становится прозрачной, подотчетной обществу, а институты работают быстрее и справедливее, — отметил Асхат Рахимжанов.

    Депутат подчеркнул, что в рамках реформы особое внимание уделяется переходу к новой парламентской модели, формированию однопалатного представительного органа и созданию устойчивых механизмов обратной связи между государством и обществом.

    — Есть простой вопрос, который сегодня волнует людей больше любых юридических формулировок: «Станет ли государство после этой реформы ближе к человеку?». Я убежден, если наш ответ «да», значит мы движемся в правильном направлении, — подчеркнул он.

    По словам депутата, эффективность реформы должна оцениваться не по количеству новых институтов, а по реальным изменениям в жизни граждан. 

    — Мы меняем не Конституцию ради Конституции. Мы меняем Конституцию ради человека, — заявил Асхат Рахимжанов.

    Кроме того, депутат отметил, что проводимые в Казахстане реформы соответствуют общемировым демократическим процессам и находят поддержку в международном социал-демократическом сообществе.

    По его словам, это свидетельствует о том, что конституционные изменения в стране воспринимаются как часть глобальной демократической трансформации, а не как изолированный политический эксперимент.

    Теги:
    Конституция Реформы Токаева Политика Конституционная реформа Политические реформы
    Адиль Саптаев
    Адиль Саптаев
    Автор
    Сейчас читают