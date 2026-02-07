РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    10:15, 07 Февраль 2026 | GMT +5

    Конституционная реформа адаптирует права человека к цифровой реальности — эксперт

    Закрепление цифровых прав, расширение процессуальных гарантий и переход к полностью пропорциональной избирательной системе создают предпосылки для усиления защиты прав граждан и развития политического плюрализма в Казахстане. Об этом в интервью корреспонденту Kazinform заявила политолог, проректор Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева Индира Рыстина.

    Индира Рыстина
    Фото: из личного архива Индиры Рыстиной

    По ее словам, включение цифровых прав и таких гарантий, как «правило Миранды» и запрет обратной силы закона, на уровне Конституции отражает переход общества в новую фазу развития, где значительная часть прав реализуется в цифровом пространстве.

    — Закрепление цифровых прав в Конституции означает признание того, что цифровая среда является полноценной частью правового пространства, где государство обязано обеспечивать те же гарантии, что и в офлайн-жизни, — отметила Индира Рыстина.

    Эксперт подчеркнула, что конституционный статус процессуальных гарантий существенно повышает уровень их защиты, поскольку делает их обязательными для всех государственных органов и исключает возможность произвольного толкования на уровне подзаконных актов.

    — Если норма закреплена в Конституции, любые законы и практики, противоречащие ей, автоматически становятся неконституционными и подлежат отмене, — пояснила она.

    Говоря о переходе к полностью пропорциональной избирательной системе, Индира Рыстина отметила, что снижение проходного порога до 5% уже дало практический эффект, увеличив количество партий, представленных в парламенте, и дальнейшее расширение пропорционального представительства усилит конкуренцию.

    — Увеличение числа мандатов, распределяемых между партиями, объективно расширяет пространство политического представительства и стимулирует партии активнее работать с электоратом, особенно на региональном уровне, — сказала политолог.

    Комментируя вопросы легитимности и прозрачности предстоящего референдума, она указала, что конституционная реформа проходит через последовательные стадии профессиональной и общественной проработки — от создания рабочих групп и Конституционной комиссии до публичного обсуждения проекта Основного закона и сбора предложений граждан через государственные цифровые платформы.

    Напомним, на сегодняшний день Комиссия по конституционной реформе на основе предложений граждан и экспертного сообщества подготовила проект новой Конституции. Документ был опубликован 31 января.

