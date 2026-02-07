Конституционная реформа адаптирует права человека к цифровой реальности — эксперт

По ее словам, включение цифровых прав и таких гарантий, как «правило Миранды» и запрет обратной силы закона, на уровне Конституции отражает переход общества в новую фазу развития, где значительная часть прав реализуется в цифровом пространстве.

— Закрепление цифровых прав в Конституции означает признание того, что цифровая среда является полноценной частью правового пространства, где государство обязано обеспечивать те же гарантии, что и в офлайн-жизни, — отметила Индира Рыстина.

Эксперт подчеркнула, что конституционный статус процессуальных гарантий существенно повышает уровень их защиты, поскольку делает их обязательными для всех государственных органов и исключает возможность произвольного толкования на уровне подзаконных актов.

— Если норма закреплена в Конституции, любые законы и практики, противоречащие ей, автоматически становятся неконституционными и подлежат отмене, — пояснила она.

Говоря о переходе к полностью пропорциональной избирательной системе, Индира Рыстина отметила, что снижение проходного порога до 5% уже дало практический эффект, увеличив количество партий, представленных в парламенте, и дальнейшее расширение пропорционального представительства усилит конкуренцию.

— Увеличение числа мандатов, распределяемых между партиями, объективно расширяет пространство политического представительства и стимулирует партии активнее работать с электоратом, особенно на региональном уровне, — сказала политолог.

Комментируя вопросы легитимности и прозрачности предстоящего референдума, она указала, что конституционная реформа проходит через последовательные стадии профессиональной и общественной проработки — от создания рабочих групп и Конституционной комиссии до публичного обсуждения проекта Основного закона и сбора предложений граждан через государственные цифровые платформы.



Напомним, на сегодняшний день Комиссия по конституционной реформе на основе предложений граждан и экспертного сообщества подготовила проект новой Конституции. Документ был опубликован 31 января.