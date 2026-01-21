Конституционная комиссия определит контуры новой системы власти – эксперт

По мнению политолога, в публичном пространстве термин «исторический» используется достаточно часто, однако в данном случае он действительно уместен.

– Президент Касым-Жомарт Токаев предложил масштабные исторические реформы, которые запустят огромную волну в политическом, социальном и управленческом направлениях, – отметил эксперт.

Одной из наиболее обсуждаемых инициатив эксперт назвал возможное возвращение института вице-президентства. По его словам, эта должность уже существовала в казахстанской политической системе до 1996 года.

Политолог напомнил, что после упразднения данного поста его функции последовательно перераспределялись между Государственным секретарем, а затем Государственным советником. В новой конфигурации полномочия вице-президента, по оценке эксперта, будут достаточно широкими.

– Круг ответственности вице-президента, судя по озвученным на заседании Национального курултая сигналам, будет включать и международное представительство, и взаимодействие с новым Парламентом, который, вероятно, будет называться Құрылтай, а также работу на внутреннем треке, – отметил он.

По мнению Азамата Байгалиева, в условиях усложняющейся мировой конъюнктуры решение о делегировании части значимых политических полномочий направлено на повышение оперативности и эффективности государственного управления.

– Это, безусловно, повлияет на иерархию власти, однако сама ее стабильность в новой конфигурации не вызывает сомнений, – подчеркнул эксперт.

Говоря о будущем функционале Құрылтая, политолог отметил, что он может объединить ключевые полномочия Сената и Мажилиса. При этом часть представительских функций для регионов и этнических групп, по его словам, предполагается передать новой структуре – «Халық кеңесі».

Народный совет, как считает эксперт, также возьмет на себя функции Ассамблеи народа Казахстана и Национального курултая, которые, по его оценке, нуждались в глубоком реформировании.

– Расширение представительской горизонтали в высших эшелонах власти должно способствовать росту доверия электората к системе управления страной, – резюмировал Азамат Байгалиев.

Вместе с тем политолог подчеркнул, что окончательные контуры новой системы власти станут понятны лишь после завершения работы Конституционной комиссии.

О глубинных причинах запроса на продолжение конституционной трансформации – в аналитическом материале агентства Kazinform.