Конституционная комиссия обсудила нормы разделов «Құрылтай» и «Халық кеңесі»

Депутат Сената Парламента Нурлан Бекназаров сообщил, что в связи с переходом к однопалатному парламенту планируется внесение изменений в ряд статей действующей Конституции в разделе «Парламент», касающихся формирования, избрания, полномочий, компетенции, процедур принятия законов и состава парламента. При этом ряд положений предполагается полностью отменить.

— Согласно проекту, Курултай Республики Казахстан является высшим представительным органом, осуществляющим законодательную власть. Полномочия Учредительного собрания начинаются с момента открытия его первой сессии и прекращаются с началом работы первой сессии вновь избранного состава. Организация и деятельность Учредительного собрания, а также правовой статус его депутатов определяются Конституционным законом, — подчеркнул Нурлан Бекназаров.

Курултай будет формироваться из 145 депутатов, избираемых по пропорциональной системе на едином общенациональном избирательном округе. Предлагается установить срок полномочий депутатов в пять лет. На заседании комиссии также обсуждались сроки выборов, порядок голосования, избрание председателя Учредительного собрания, требования к кандидатам и ограничения.

Кроме того, Президент предложил создать новый высший консультативный орган — Народный совет Казахстана, который объединит общественно-политические объединения и активистов, способствуя развитию общества и укреплению единства страны.