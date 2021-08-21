Конституция гарантирует общенациональное единство – АНК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель республиканского ОО «Молодежная организация «Жарасым» АНК Тимур Джумурбаев заявил, что современная молодежь является приверженцем идеи мира и согласия, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По его словам, поколение, которое родилось в век высоких технологий и инновационных открытий не приемлет языка вражды и недоверия. Благодаря повсеместной глобализации мы можем обучаться в лучших университетах мира, заводить друзей в разных уголках земного шара. Если раньше это было возможно единицам, то сегодня это является нашей действительностью.

На круглом столе в Доме дружбы он особо подчеркнул, что общественное согласие и общенациональное единство - это те вещи, которые гарантируют основной закон нашей страны. Если говорить менее официальным языком, это главный принцип народа Казахстана, страны миролюбивых людей. Мы видим из истории, и даже из современной ситуации к чему может привести пренебрежение миром и единством. Рушатся общества, а вместе с этим страдают целые народы. Поколение Независимости Казахстана можно назвать по-настоящему счастливым, так как для нас такие понятия, как «война», «вражда», «недоверие» являются чем-то очень далеким, не знакомым и не испытанным. Поэтому нам важно сохранить эти достижения и передать следующим поколениям.

Спикер подчеркнул, что у нас нет опасений, что мы повторим негативный опыт других стран, потому что все мы равны, не испытываем ущемлений и смело смотрим в свое будущее на казахской земле!

Поэтому молодежи важно понимать насколько ценно наше единство. Это вещь, которая строилась годами, но может исчезнуть за считанные мгновения. Но мы видим, что именно наша сплоченность и общие устремления являются неоспоримым приоритетом государства, открывающим для нашей молодежи возможность использовать популярное сейчас понятие «социального лифта».

В целом, участники дискуссий в ходе круглого стола обсуждали актуальные вопросы языковой ситуации в Казахстане. По общему мнению, в Казахстане нет дискриминации по языковому принципу, государством созданы равные возможности для развития языков этносов.

Калашникова Наталья Павловна, заведующая кафедрой АНК ЕНУ имени Л.Н. Гумилева, председатель Ассоциации кафедр Ассамблеи народа Казахстана напомнила, что, по заключению Верховного Комиссара ОБСЕ по делам национальных меньшинств, «Закон о языках» Республики Казахстан является одним из самых либеральных на постсоветском пространстве.

Участники круглого стола особо отметили, что межэтнические отношения в республике развиваются стабильно, а возникающие вопросы и трудности решаются в цивилизованной форме на основе диалога. По мнению спикеров, это позволяет обеспечить сохранение мира и стабильности в обществе.

Напомним, сегодня в столице прошел круглый стол «30-летие Независимости – 30-летие единства, мира и согласия», посвященный Дню Конституции Казахстана.