9 Июня 2022 14:46

Конституционный закон о Президенте дает соответствующие гарантии Елбасы - Минюст

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Даже если конституционный закон о Елбасы утратит свою силу, конституционный закон о Президенте дает Елбасы соответствующие гарантии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вы говорили о том, что если примут решение об отмене нормы, которая защищает экс-президентов от ответственности, то тогда Нурсултана Назарбаева можно привлечь к ней. Когда эта норма вступит в силу?», - спросила на брифинге представитель СМИ.

«После расширенного заседания Мажилиса представители СМИ задали мне похожий вопрос. Я объяснила, что в нашей концепции имеется предложение об утрате силы закона о Елбасы. Если примут поправки, статья о неприкосновенности не будет рассматриваться в отношении членов семьи Елбасы. Однако следует учитывать, что у нас имеется конституционный закон о Президенте, в котором содержатся нормы касательно экс-президентов. О Елбасы отдельно ничего не прописано. Говорится о том, что президентам будут предоставлены гарантии после завершения их полномочий», - пояснила вице-министр юстиции РК Алма Муканова на брифинге в СЦК.

Она подчеркнула, что Президент – политическая личность.

«Он принимает решения, связанные с внутренней и внешней политикой в отношении всего государства. В конституционном законе имеется норма, охватывающая всех экс-президентов. Даже если закон о Елбасы утратит силу, есть нормы в конституционном законе о Президенте, охватывающие соответствующие гарантии», - добавила Алма Муканова.

Ранее также сообщалось о том, что вопрос о роспуске нынешнего седьмого созыва Парламента не ставится.