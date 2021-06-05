НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Конституционный совет принял решение по обращению Президента Республики Казахстан К.К. Токаева о проверке на соответствие Конституции Республики Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам адвокатской деятельности и юридической помощи». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Конституционного совета.

Признавая конституционность Закона, Конституционный совет тем не менее обратил внимание на недостаточную четкость изложения и несогласованность отдельных его положений со смежными нормами, которые могут создавать условия для их неоднозначного понимания и ненадлежащего применения.

Так, признано недопустимым установление исключений из обязанности хранить тайну юридического консультанта подзаконными нормативными правовыми актами. По мнению Совета, обязанность юридических консультантов хранить профессиональную тайну направлена на обеспечение конституционных прав их клиентов на неприкосновенность частной жизни, личной и семейной тайны и, соответственно, исключения из нее должны регулироваться только законами.

В решении отмечена невозможность четкого установления процедуры лишения адвоката лицензии и прекращения его членства в коллегии адвокатов, в том числе по итогам аттестации, последовательности указанных действий.

Совет обнаружил несогласованность поправок, касающихся видов юридической помощи, оказываемой адвокатами. Из их перечня в профильном законе исключена выдача справок по правовым вопросам. Между тем, в Уголовно-исполнительном кодексе право осужденных на получение таких справок сохранено.

Состав Совета критически оценил положения Закона, предусматривающие создание Республиканской коллегии юридических консультантов как некоммерческой организации, основанной на добровольном членстве палат юридических консультантов. Конституционный Совет считает, что определение в законе нижнего предела взносов палат и других мер является оправданным, если они касаются всего сообщества юридических консультантов, способствуют повышению качества оказываемой ими юридической помощи и не создают условий для нарушения равенства среди представителей одной сферы деятельности.

Кроме того, в законе установлены внутренние противоречия касательно уровней правового регулирования вопросов оказания юридической помощи. Если в одних нормах сказано, что эти вопросы могут регламентироваться только законами, то в других такое регулирование допускается и иными нормативными правовыми актами меньшей юридической силы.

С учетом изложенного, в целях устранения правовых коллизий Конституционный Совет обратил внимание законодателя на необходимость принятия дополнительных мер в рамках текущей законотворческой деятельности.

Конституционный совет подчеркнул, что право на получение квалифицированной юридической помощи предполагает возможность каждого лица при совершении им юридически значимых действий пользоваться профессиональной помощью высоко квалифицированных юристов. Данное право тесно связано с реализацией права на судебную защиту и принципов правосудия, закрепленных в Основном Законе.

В этой связи государство должно принимать необходимые меры нормативно-правового, организационного и иного характера с целью создания надлежащих условий, как для гарантирования указанного права индивида, так и обеспечения эффективности деятельности лиц, призванных оказывать квалифицированную юридическую помощь.

Полный текст постановления Конституционного совета публикуется в печати и на сайте Совета.