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Конституционный порядок в Казахстане восстановлен - Касым-Жомарт Токаев

Автор:  
Акбота Кузекбай
10 Января 2022, 14:38
Конституционный порядок в Казахстане восстановлен - Касым-Жомарт Токаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В настоящее время конституционный порядок в Казахстане восстановлен. Опасные угрозы предотвращены в стране. Об этом заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В настоящее время конституционный порядок в Казахстане восстановлен. Опасные угрозы для безопасности страны предотвращены. В рамках антитеррористической операции ведется работа по выявлению лиц, участвовавших в преступлениях», - сказал Касым-Жомарт Токаев в ходе внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

Как заявил Глава государства, на сегодня в органы полиции доставлены около 8 тысяч лиц.

«Правоохранительными, специальными органами проверяются их причастность к актам терроризма, убийствам, мародерствам и иным преступлениям. Изъято 116 единиц оружия», - проинформировал Касым-Жомарт Токаев.

Ранее Президент заявил, что в Казахстане никогда не применяли и не будут применять Вооруженную силу против мирных демонстрантов.

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