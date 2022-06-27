27 Июня 2022 11:09

Конституционные поправки не затронут право частной собственности на землю – Минюст РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Министерстве юстиции разъяснили конституционные поправки касательно прав на владение природными ресурсами страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Предлагаемая поправка в пункт 3 статьи 6 Конституции не распространяется на землю, находящуюся в частной собственности. Согласно поправке, предлагается установить, что земля и ее недра, вода, растительный и животный мир, другие природные ресурсы принадлежат народу, в настоящее время Конституцией установлено, что они находятся в государственной собственности. От имени народа право собственности осуществляет государство», - сообщили в пресс-службе Минюста в ответ на запрос редакции МИА «Казинформ».

Государство будет осуществлять право собственности исключительно в отношении земли, ее недр, вод, растительного и животного мира и других природных ресурсов, которые принадлежат народу и не являются объектами частной собственности.

Как отмечают в ведомстве, норма Конституции, гарантирующая право частной собственности на землю, остается неизменной – часть 2 пункта 3 статьи 6 Конституции. Собственность в Республике Казахстан гарантируется законом – пункт 2 статьи 26 Конституции.

«Более того, Конституцией установлено, что данное право не подлежит ограничению ни в каких случаях – пункт 3 статьи 39 Конституции», - добавили в Минюсте.

Ранее председатель Мажилиса Парламента РК Ерлан Кошанов заявил, что в Конституции закрепят норму о том, что собственником земли и природных ресурсов является народ.