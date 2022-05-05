5 Мая 2022 20:14

Конституционная реформа значительно усилит представительную ветвь власти – Касым-Жомарт Токаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев подчеркнул роль конституционной реформы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Конституционная реформа нацелена на комплексную трансформацию всей государственной модели. Поправки призваны закрепить окончательный переход от «суперпрезидентской» формы правления к президентской республике с влиятельным Парламентом и подотчетным Правительством», - сказал Касым-Жомарт Токаев в своем выступлении.

По словам Президента, конституционная реформа значительно усилит представительную ветвь власти, укрепит систему сдержек и противовесов, повысит субъектность маслихатов.

«Внедрение смешанной мажоритарно-пропорциональной модели избрания депутатов Мажилиса и областных маслихатов позволит в более полной мере охватить весь спектр взглядов и мнений избирателей», - добавил Глава государства.

Ранее К. Токаев заявил, что референдум позволит каждому гражданину принять участие в историческом событии.







