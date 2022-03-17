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Конституционная реформа Президента несет только прогресс - Марат Башимов

Автор:  
Гульзат Сахова
17 Марта 2022, 14:51
Конституционная реформа Президента несет только прогресс - Марат Башимов

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Директор Экспертного института Европейского права и прав человека Марат Башимов высказался по поводу выступления Главы государства Касым-Жомарта Токаева на совместном заседании палат Парламента РК с Посланием народу Казахстана, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

По мнению спикера, в выступлении Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева проходила идея верховенства Конституции, защита и строгое соблюдение ее принципов, приоритет прав человека и гражданина.

«Громкими аплодисментами встретили в Парламенте предложение Главы государства об учреждении Конституционного Суда. Правозащитный характер и эффективность деятельности такого органа в мире знают все. Теперь надо смотреть в будущее и держать курс на строительство нового Казахстана и справедливого общества. И в этом контексте провозглашенная сегодня конституционная реформа, можно сказать, по своему революционная. Будут внесены изменения в 30 конституционных позиций и приняты 20 законов.

Важным является переход от суперпрезидентской республики к президентской с сильными полномочиями Парламента. Усиливается парламентский контроль в разных сферах, и в первую очередь, в финансовой. Вместо Счетного комитета будет Высшая аудиторская палата, подотчетная Мажилису. То есть контроль за исполнением бюджета будет строгим. Сейчас Счетный комитет проверяет и никто не знает, что он сделал, какие выводы. Деятельность не очень прозрачна. А станет подконтрольной, и все будут знать, как расходуются бюджетные, считайте, народные деньги. Усилены законодательные функции Мажилиса. Президент указал, что считает целесообразным ввести норму, предполагающую право Сената только одобрять или не одобрять законы, уже принятые Мажилисом. Я думаю, что Конституционная реформа Президента Касым-Жомарта Токаева несет только прогресс», - сказал Марат Башимов.

Он также отметил, что все, кто слушал, не ожидали такого пакета реформ, а во-вторых искренне поддерживали эти начинания, которые на самом деле ориентируют на построение нового Казахстана с человеческим лицом и критериями справедливости.


Конституция   Реформы Токаева   Новый Казахстан   Послание Президента РК-2022  
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