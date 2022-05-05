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Конституционная реформа ознаменует новый этап в развитии Казахстана – Президент
5 Мая 2022 20:22

Конституционная реформа ознаменует новый этап в развитии Казахстана – Президент

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев перечислил запланированные изменения в Конституции страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Введение полностью мажоритарной системы выборов депутатов районных и городских маслихатов откроет возможность для граждан более эффективно влиять на жизнь в регионах. В новой редакции Конституции планируется закрепить равноудаленный статус Президента от всех политических партий и движений», - сказал Касым-Жомарт Токаев в своем видеообращении.

По словам Президента, появится запрет для ближайших родственников Президента занимать политические должности и руководящие посты в квазигосударственном секторе.

Глава государства подчеркнул, что важный блок поправок затрагивает правозащитную сферу.

«Создание Конституционного суда, закрепление статуса Уполномоченного по правам человека на конституционном уровне, безоговорочный запрет смертной казни – все эти шаги направлены на всестороннее соблюдение прав и свобод граждан. Предстоящая конституционная реформа ознаменует новый этап в развитии нашей страны», - добавил К. Токаев.

Ранее сообщалось о том, что Глава государства подписал Указ о проведении 5 июня 2022 года республиканского референдума .


Автор:
Корреспондент

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