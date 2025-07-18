Конный спорт в Казахстане нуждается в господдержке - главный тренер сборной страны

Ранее коневоды уже били тревогу — они обеспокоены тем, что молодежь все больше отдаляется от лошадей и традиций, связанных с ними. Теперь сами спортсмены обращаются с просьбой — они надеются, что государство проявит больше внимания к развитию конного спорта. По их словам, участие в международных соревнованиях зачастую осуществляется за счет личных средств.

— Конный спорт — один из самых затратных видов спорта. По уровню расходов он занимает второе место. Ведь лошадей нужно не только тренировать, но и обеспечивать полноценный уход, следить за их здоровьем. Все необходимое снаряжение, обмундирование, амуницию мы покупаем сами. Верховая езда — это ведь часть казахской души, это в нашей крови. Поэтому крайне важно развивать этот спорт и превращать его в массовое направление. Мы хотим, чтобы в стране чаще проводились соревнования. Только так можно накапливать опыт. На сегодняшний день наши основные турниры — это чемпионат Казахстана, открытый и закрытый Кубки страны, чемпионаты среди детей и юниоров, а также соревнования для лошадей в возрасте от 4 до 7 лет. Остальные турниры — второстепенные. К тому же мы хотели бы чаще участвовать в международных стартах, соревноваться с зарубежными спортсменами. Это мотивирует нас стремиться к более высоким результатам, — рассказала в интервью Kazinform спортсменка Нурила Турысбекова.

Тренеры также отмечают, что с приходом нового президента Федерации конного спорта начались позитивные изменения. Однако они подчеркивают: одних усилий со стороны спортсменов и Федерации недостаточно, чтобы дать отрасли серьезный импульс.

Кадр из видео

— Если не будет государственной поддержки, наши спортсмены не смогут выйти на высокий уровень. Сегодня примерно 90% ребят участвуют в соревнованиях со своими собственными лошадьми или при поддержке спонсоров. Но в таких условиях нам сложно конкурировать, например, на Азиатских играх или европейских турнирах. Мы надеемся на финансовую поддержку от государства. В последнее время наши всадники стали показывать хорошие результаты, и мы верим, в этом году нас заметит министерство и окажет необходимую помощь, — заявил главный тренер сборной Казахстана по конному спорту Асет Толкынбеков.

Стоит отметить, что Федерация конного спорта Казахстана работает уже более 32 лет. Несмотря на то, что конный спорт входит в перечень олимпийских дисциплин, в стране насчитывается всего около 50 спортсменов международного уровня.

Напомним, с 20 по 22 июня на базе комплекса «Аргымак» в Астане прошел Кубок Республики Казахстан по конкуру. В турнире приняли участие более 30 спортсменов из Астаны, Алматы, Шымкента, а также Алматинской области. Всадники и их лошади демонстрировали своё мастерство на шести маршрутах различной сложности с высотой препятствий от 120 до 145 см.

Ранее казахстанская всадница Раиса Соколенко, выступавшая на лошади Уран, победила на международном турнире в Ратомке (Беларусь).