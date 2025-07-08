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    21:45, 07 Июль 2025 | GMT +5

    Казахстанская всадница победила на международном турнире в Ратомке

    С 3 по 6 июля в Ратомке (Республика Беларусь) состоялся международный лично-командный турнир по преодолению препятствий «Кубок Содружества», передает агентство Kazinform со ссылкой на Федерацию конного спорта РК.

    Казахстанская всадница победила на международном турнире в Ратомке
    Фото: Федерация конного спорта РК

    В соревнованиях приняли участие спортсмены из Беларуси, России, Узбекистана, в том числе представители сборной Казахстана.

    В финальный день турнира прошли командные соревнования по маршруту с высотой препятствий 145 см, где спортсмены боролись за награды в командном зачете.

    Казахстанская спортсменка Раиса Соколенко, выступавшая на лошади Уран, первый гит завершила без штрафных очков. Во втором гите всадники Казахстана и Узбекистана, объединившись в команду «Содружество» вместе с представителем сборной Узбекистана Бекзодом Курбановым, продемонстрировали отличное мастерство и уверенно одержали победу в командном зачете, став лидерами турнира.

    Казахстанская всадница победила на международном турнире в Ратомке
    Фото: Федерация конного спорта РК

    Участие в подобных турнирах способствует профессиональному росту казахстанских всадников, укреплению международных спортивных связей и популяризации конного спорта в республике.

    Наши спортсмены демонстрируют стабильный прогресс и стремление к высоким достижениям, представляя Казахстан с честью как на национальных, так и международных стартах.

    Напомним, что с 20 по 22 июня на базе комплекса «Аргымак» в Астане прошел Кубок Республики Казахстан по конкуру.

    Теги:
    Спорт Конный спорт спортсмены Казахстана
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
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