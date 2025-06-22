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    17:50, 22 Июнь 2025 | GMT +5

    Определены победители Кубка РК по конкуру

    С 20 по 22 июня на базе комплекса «Аргымак» в Астане прошёл Кубок Республики Казахстан по конкуру, передаёт корреспондент агентства Kazinform.

    Определены победители Кубка РК по конкуру
    Фото: Федерация конного спорта РК

    Соревнования проходили на открытом манеже. В турнире приняли участие более 30 спортсменов из Астаны, Алматы, Шымкента, а также Алматинской области. Всадники и их лошади демонстрировали своё мастерство на шести маршрутах различной сложности с высотой препятствий от 120 до 145 см.

    Определены победители Кубка РК по конкуру
    Фото: Федерация конного спорта РК

    По итогам трёх соревновательных дней определены абсолютные чемпионы Кубка РК:

    Группа B (высота препятствий до 130 см):

    1 место — Бекжан Байжанулы (Кинг Диаманд)
    2 место — Нурила Турисбекова (Цендер де Реве)
    3 место — Жасулан Байтаев (Кэшмэйкер) и Малика Серик (Микадо)

    Определены победители Кубка РК по конкуру
    Фото: Федерация конного спорта РК

    Группа A (высота препятствий до 145 см):

    1 место — Нурила Турисбекова (Кю Бель)
    2 место — Ислам Исламов (Скарто II)

    Определены победители Кубка РК по конкуру
    Фото: Федерация конного спорта РК

    Наиболее зрелищным стал маршрут с максимальной высотой препятствий — 145 см. В финале этой категории в личном зачёте лидировал Жалгас Сулейменкулов, показав уверенное и чистое прохождение дистанции. Он обошёл сильных соперников и продемонстрировал высокий уровень подготовки.

    Определены победители Кубка РК по конкуру
    Фото: Федерация конного спорта РК

    Кубок РК по конкуру является важным этапом развития конного спорта в стране. Он способствует повышению мастерства казахстанских спортсменов, выявлению перспективных всадников, а также служит одним из этапов отбора в национальную сборную.

    Определены победители Кубка РК по конкуру
    Фото: Kazinform

    Призовой фонд турнира составил 2 миллиона тенге. Победители и призёры награждены кубками, дипломами и денежными призами.

    Напомним, что мероприятие проводится под эгидой Международной федерации конного спорта (FEI) и соответствует международным стандартам организации и судейства, что гарантирует высокий профессиональный уровень соревнований и объективное оценивание.

    Теги:
    Спорт Конный спорт спортсмены Казахстана Астана Конкур
    Динара Акылжанова
    Динара Акылжанова
    Автор
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