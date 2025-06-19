В Астане пройдет Кубок Казахстана по конкуру

В соревнованиях примут участие сильнейшие спортсмены из разных регионов страны. Участники выступят в двух категориях и продемонстрируют своё мастерство на шести маршрутах различной сложности, с высотой препятствий от 120 до 145 см.

Мероприятие проводится под эгидой Международной федерации конного спорта (FEI) и соответствует международным стандартам организации и судейства, что гарантирует высокий профессиональный уровень соревнований и объективное оценивание.

Призовой фонд турнира составляет 2 миллиона тенге. Победители и призёры получат кубки, дипломы и денежные призы, заслуженно отмечающие их спортивные достижения.