    19:47, 30 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Конькобежка Кристина Шумекова завоевала третье «золото» на юниорском этапе Кубка мира

    Казахстанская конькобежка Кристина Шумекова стала трехкратной победительницей юниорского этапа Кубка мира в Милане (Италия), передает агентство Kazinform со ссылкой на НОК РК.

    Конькобежка Кристина Шумекова
    Фото: olympic.kz

    Сегодня, 30 ноября, спортсменка завоевала золотую медаль на дистанции 1500 метров.

    Второй на финише была Аяно Секигучи (Япония). Замкнула тройку лучших Цзяминь Цзян (Китай).

    Добавим, что ранее Шумекова стала первой на дистанциях 1000 и 3000 метров.

    Жанара Мухамедиярова
    Автор
