19:47, 30 Ноябрь 2025 | GMT +5
Конькобежка Кристина Шумекова завоевала третье «золото» на юниорском этапе Кубка мира
Казахстанская конькобежка Кристина Шумекова стала трехкратной победительницей юниорского этапа Кубка мира в Милане (Италия), передает агентство Kazinform со ссылкой на НОК РК.
Сегодня, 30 ноября, спортсменка завоевала золотую медаль на дистанции 1500 метров.
Второй на финише была Аяно Секигучи (Япония). Замкнула тройку лучших Цзяминь Цзян (Китай).
Добавим, что ранее Шумекова стала первой на дистанциях 1000 и 3000 метров.