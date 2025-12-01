Конькобежка Кристина Шумекова завоевала третье «золото» на юниорском этапе Кубка мира

Сегодня, 30 ноября, спортсменка завоевала золотую медаль на дистанции 1500 метров.

Второй на финише была Аяно Секигучи (Япония). Замкнула тройку лучших Цзяминь Цзян (Китай).

Добавим, что ранее Шумекова стала первой на дистанциях 1000 и 3000 метров.