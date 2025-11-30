02:38, 30 Ноябрь 2025 | GMT +5
Конькобежка Кристина Шумекова завоевала два «золота» на юниорском этапе Кубка мира
Представительница команды Казахстана по конькобежному спорту Кристина Шумекова дважды стала первой на юниорском этапе Кубка мира в Милане (Италия), передает агентство Kazinform со ссылкой на НОК РК.
Спортсменка завоевала золотые медали на дистанциях 1000 и 3000 метров.
1000 метров
1. Кристина Шумекова
2. Аяно Секигучи (Япония)
3. Ханна Мазур (Польша)
3000 метров
1. Кристина Шумекова
2. Лике Хейзинк (Нидерланды)
3. Цзяминь Цзян (Китай)
В соревнованиях на дистанции 1000 метров среди нео-сеньоров Дарья Важенина завоевала «бронзу».