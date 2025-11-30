РУ
    02:38, 30 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Конькобежка Кристина Шумекова завоевала два «золота» на юниорском этапе Кубка мира

    Представительница команды Казахстана по конькобежному спорту Кристина Шумекова дважды стала первой на юниорском этапе Кубка мира в Милане (Италия), передает агентство Kazinform со ссылкой на НОК РК.

    Конькобежка Кристина Шумекова
    Фото: olympic.kz

    Спортсменка завоевала золотые медали на дистанциях 1000 и 3000 метров.

    1000 метров

    1. Кристина Шумекова

    2. Аяно Секигучи (Япония)

    3. Ханна Мазур (Польша)

    3000 метров

    1. Кристина Шумекова

    2. Лике Хейзинк (Нидерланды)

    3. Цзяминь Цзян (Китай)

    В соревнованиях на дистанции 1000 метров среди нео-сеньоров Дарья Важенина завоевала «бронзу».

