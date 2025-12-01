Конину рекомендуют включать в рацион казахстанских школьников и солдат

По его словам, с 1 сентября текущего года в учебных заведениях введен единый стандарт организации питания.

— При его разработке были учтены международные подходы к формированию здорового питания и рекомендации ВОЗ, направленные на снижение риска развития ожирения, диабета, сердечно-сосудистых и других заболеваний. Стандарт предусматривает увеличение количества овощей и фруктов, а также исключение из рациона продуктов с высоким содержанием соли и сахара, — сообщил Серик Жумангарин.

Он отметил, что документ также содержит рекомендации по включению конины в рацион.

— Стандарт рекомендует включать конину в рацион дважды в неделю по две порции, — подчеркнул глава МНЭ.

При этом, как пояснил вице-премьер, формирование меню остается в компетенции организаций питания.

— Таким образом, структуры, осуществляющие кейтеринг в организациях, имеют право самостоятельно формировать меню, учитывая полноценное и разнообразное питание, пищевые предпочтения, наличие продуктов питания, национальные традиции и международные рекомендации в области здорового питания, — отметил Серик Жумангарин.

Он также указал, что Министерства обороны и внутренних дел поддерживают инициативу по включению конины в рацион военнослужащих, отмечая ее высокую биологическую ценность и потенциально положительное влияние на физическое состояние личного состава.

Кроме того, глава МНЭ сообщил, что в настоящее время рассматривается вопрос расширения перечня социально значимых продовольственных товаров, в который планируется включить конину.

Ранее депутат Мажилиса Екатерина Смолякова заявила, что предприниматели, обеспечивающие школьников горячим питанием вынуждены закупать дешевые и сомнительные продукты.