Бизнес вынужден закупать дешевые и сомнительные продукты — депутат о проблемах в школьном питании

Как отметила депутат, с 4 марта 2025 года вступил в силу новый Стандарт питания, утвержденный приказом Министерства здравоохранения. Документ предусматривает существенное повышение норм потребления по мясу, птице, молочным продуктам, овощам, фруктам, крупам и другим категориям.

Однако, по словам Смоляковой, акиматы не могут обеспечить закуп продуктов и организацию питания в соответствии с новыми требованиями. Финансирование осталось на прежнем уровне.

— Иными словами: стандарт есть, требования есть, а адекватной финансовой базы под них — нет. Инфляция в 12,2 процента в сентябре 2025 года стала первым ударом для предпринимателей, а необходимость выполнять новые нормы по старым ценам — вторым. По вашим поручениям ранее вопрос стоимости школьного питания уже поднимался: на брифинге в Правительстве в 2024 году сообщалось, что средняя стоимость питания одного ребенка составляла около 580 тенге, а в 2025 году — лишь 631 тенге. Эти цифры никак не соответствуют динамике продовольственной инфляции, — отметила депутат.

По ее словам, новый Стандарт увеличивает расходы на 25–45%, но норматив финансирования остался без изменений: в Астане — 714 тенге на одного ученика начальной школы, в Северо-Казахстанской области — 750 тенге, в южных регионах — 484–650 тенге.

— В таких условиях риск несоблюдения Стандарта возрастает многократно. Предприниматели вынуждены закупать продукты по завышенным ценам, которые уже не укладываются даже в себестоимость питания в 714 тенге. Так, оптовая стоимость говядины достигла 4 200 тенге за кг, молока — 394, мяса птицы — 1 650, сливочного масла — 1 225, рыбы — 1 400. При таких ценах обеспечить качественное питание в рамках действующих лимитов объективно невозможно, — сказала Смолякова.

Дополнительное давление создают и другие факторы:

необходимость аренды дорогостоящего оборудования, которое не используется при приготовлении пищи;

прямые финансовые потери из-за сбоев в электронных системах, когда при переводе ребенка в другую школу исчезают данные о питании;

расчет стоимости продуктов по статистическим данным, а не по реальным рыночным ценам.

Депутат отметила, что сегодня в этой сфере заняты более 150 предпринимателей и около 70 тысяч сотрудников по стране. Их состояние вызывает серьезную тревогу.

— В результате, несмотря на нехватку финансирования, акиматы требуют полного соблюдения Стандарта. Предприниматели вынуждены либо закупать дешевый, зачастую сомнительного происхождения импорт, нарушая требования, либо прекращать работу, оставляя школы без питания. К чему это приведет? К риску для здоровья четырех миллионов детей, которые ежедневно должны получать безопасную и полноценную пищу, — подчеркнула она.

В этой связи депутат просит поручить профильным министерствам:

с 1 января 2026 года пересмотреть нормативы финансирования школьного питания и обеспечить их индексацию в соответствии с фактическим ростом цен и требованиями нового Стандарта;

рассмотреть возможность выделения средств из резерва Правительства регионам с ограниченными бюджетными возможностями;

разработать и утвердить единые республиканские методики расчета стоимости школьного питания с учетом сезонности, региональных особенностей, логистики, реального роста цен, а также адаптации меню к местным продуктам (в частности, повышенной калорийности в северных регионах);

усилить контроль качества поставляемых продуктов, включая недопущение «серого» импорта и дешевых суррогатов.

Ранее сообщалось, что поставщики школьного питания в Астане продолжают кормить детей по старому меню, несмотря на внедрение новых стандартов.