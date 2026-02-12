Конгрессмены отменили тарифы Трампа в отношении Канады
Шесть законодателей от Республиканской партии присоединились к демократам в Палате представителей и проголосовали за отмену пошлин президента Дональда Трампа на товары из Канады, передает собственный корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на NBC News.
Законопроект был принят 219 голосами против 211. Против выступил только один демократ, член Палаты представителей Джаред Голден от штата Мэн.
Законопроект теперь будет направлен на рассмотрение в Сенат. В среду Трамп пригрозил политическим возмездием всем республиканцам, выступающим против его тарифной политики.
— Любой республиканец в Палате представителей или Сенате, проголосовавший против тарифов, серьезно пострадает на выборах, в том числе на праймериз, — Дональд Трамп заявил в соцсети Truth Social.
Среди республиканцев в Палате представителей, проголосовавших за резолюцию, были Томас Мэсси из Кентукки, Кевин Кайли из Калифорнии, Дон Бэкон из Небраски, Дэн Ньюхаус из Вашингтона, Джефф Херд из Колорадо и Брайан Фицпатрик из Пенсильвании.
Ранее сообщалось, что Трамп угрожал Канаде введением 50% пошлин на самолеты.