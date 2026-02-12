РУ
    13:00, 12 Февраль 2026 | GMT +5

    Конгрессмены отменили тарифы Трампа в отношении Канады

    Шесть законодателей от Республиканской партии присоединились к демократам в Палате представителей и проголосовали за отмену пошлин президента Дональда Трампа на товары из Канады, передает собственный корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на NBC News.

    Конгрессмены отменили тарифы Трампа в отношении Канады
    Фото: nationalgeographic.org

    Законопроект был принят 219 голосами против 211. Против выступил только один демократ, член Палаты представителей Джаред Голден от штата Мэн.

    Законопроект теперь будет направлен на рассмотрение в Сенат. В среду Трамп пригрозил политическим возмездием всем республиканцам, выступающим против его тарифной политики.

    — Любой республиканец в Палате представителей или Сенате, проголосовавший против тарифов, серьезно пострадает на выборах, в том числе на праймериз, — Дональд Трамп заявил в соцсети Truth Social.

    Среди республиканцев в Палате представителей, проголосовавших за резолюцию, были Томас Мэсси из Кентукки, Кевин Кайли из Калифорнии, Дон Бэкон из Небраски, Дэн Ньюхаус из Вашингтона, Джефф Херд из Колорадо и Брайан Фицпатрик из Пенсильвании.

    Ранее сообщалось, что Трамп угрожал Канаде введением 50% пошлин на самолеты.

