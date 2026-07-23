Конгрессменам США ограничат торговлю акциями

Документ поддержали все республиканцы и 13 демократов. Законпроект запрещает законодателям, их супругам и детям на иждивении покупать акции публичных компаний, а также обязывает заранее уведомлять о планируемой продаже ценных бумаг. За нарушения предусмотрен штраф в размере 2000 долларов или 10% от стоимости сделки и конфискация полученной прибыли. Кроме того, законопроект обязывает законодателей сообщать о каждой предполагаемой продаже акций не менее чем за семь дней секретарю Палаты представителей или секретарю Сената.

Автор инициативы, конгрессмен Брайан Стейл, заявил, что закон должен исключить возможность использования инсайдерской информации для личного обогащения. По его словам, новые правила повысят доверие к Конгрессу и усилят контроль за финансовой деятельностью законодателей.

Демократы раскритиковали законопроект, отметив, что он не запрещает членам Конгресса владеть уже имеющимися акциями и не распространяется на президента и чиновников администрации. Кроме того, республиканцы включили в документ положение об обязательном предъявлении удостоверения личности с фотографией при голосовании на федеральных выборах, что также вызвало возражения оппозиции.

В Конгрессе уже предпринимались попытки ввести более строгий запрет на владение и торговлю акциями для законодателей и членов их семей. Сторонники таких инициатив считают, что действующий STOCK Act недостаточно эффективен, поскольку, несмотря на требования о раскрытии информации о сделках, ни один конгрессмен не был привлечён к уголовной ответственности за его нарушение.

Рассмотрение новых инициатив по ограничению торговли акциями продолжается как в Палате представителей, так и в Сенате. Часть законодателей выступает за полный запрет на владение отдельными акциями для членов Конгресса, президента, вице-президента и их семей, однако пока ни один из более жёстких законопроектов не был окончательно принят.

Ранее сообщалось, что Walmart достиг рыночной капитализации в 1 трлн долларов.