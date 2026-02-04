Walmart достиг рыночной капитализацией в $1 трлн

В последние годы инвесторов привлекает быстрый рост электронной коммерции компании, а также ее стремление к автоматизации и использованию искусственного интеллекта. За последний год акции Walmart выросли примерно на 28%, опередив индекс S& P 500, который за тот же период прибавил около 15%.

Основным фактором роста стали цифровые продажи. Бизнес Walmart в сфере электронной коммерции включает самовывоз, доставку в тот же день и растущую долю на сторонних торговых площадках, а рекламное направление становится всё более важным для компании. В последнем квартале Walmart сообщил о росте продаж в сфере электронной коммерции на 27% и увеличении доходов от рекламы на 53%.

Этот рост во многом обусловлен приобретениями, которые компания совершила почти десять лет назад, стремясь составить конкуренцию Amazon в борьбе за онлайн-покупателей. В 2016 году Walmart купил интернет-магазин оптовых товаров Jet.com за 3,3 млрд долларов, а в 2018 году Walmart приобрёл контрольный пакет акций компании электронной коммерции Flipkart.

В то же время Walmart представил себя инвесторам как «технологически продвинутую» компанию, перенеся листинг своих акций с Нью-Йоркской фондовой биржи на Nasdaq, где котируются акции многих крупнейших технологических компаний.

Walmart — крупнейшая в мире розничная сеть — начинала свою деятельность с одного магазина в 1962 году, но смогла быстро обогнать конкурентов. Компания управляет более чем 10 600 гипермаркетами и дисконтными магазинами по всему миру.

