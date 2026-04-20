Конгресс-центр в Алматы: что сейчас с проектом

На брифинге региональной службы коммуникаций аким сообщил, что в настоящее время ведется выкуп земельных участков под строительство конгресс-холла и прилегающей парковой территории.

— Пока эти процедуры полностью не проведены. Соответственно проектирование самого объекта еще не начато. Как только все земельные вопросы будут отрегулированы в течение ближайших прогнозных месяцев, тогда можно будет говорить о сроках реализации строительной части. Наверное, к этому вопросу можно еще летом вернуться, и тогда будет понятен статус, — отметил он.

Отметим, что информация о строительстве нового современного конгресс-центра в Алматы появилась еще в 2019 году. В том же году распространились слухи о том, что проект будет реализован на территории Атакента, и для его реализации якобы вырубят 9 тысяч деревьев.

В прошлом году стало известно, что конгресс-центр будет построен в Медеуском районе, в квадрате улиц Жамакаева — Алдар Косе — 8-я Гвардейской дивизии — Шукшина. Объект планируется возвести на участке площадью 11,4 гектара. Из них 9,3 гектара — земля из государственного фонда, а 2,1 гектара будут изъяты у частных лиц в принудительном порядке.

Конгресс-холл предусматривает создание современных многофункциональных залов для проведения международных конференций, культурных мероприятий, выставок и концертов. Вместимость комплекса составит до 2 тысяч человек.

В начале 2025 года экс-аким Алматы Ерболат Досаев заявил, что будущий конгресс-центр будет находиться в государственной собственности. Средства на инженерную инфраструктуру и благоустройство планируется выделить из городского бюджета, а также привлечь спонсорское финансирование в рамках социальной ответственности бизнеса.