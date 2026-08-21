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    Конфликт водителей в Алматы закончился дракой: возбуждено дело

    В Алматы конфликт между двумя водителями перерос в драку. По факту хулиганства управление полиции Бостандыкского района возбудило уголовное дело, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Конфликт водителей в Алматы закончился дракой: возбуждено дело
    Кадр из видео

    По данным департамента полиции, в ходе досудебного расследования установлено, что между водителями автомобилей Kia Rio и Mercedes произошел словесный конфликт.
    В какой-то момент ссора переросла в драку. 41-летний водитель Mercedes нанес несколько ударов своему 30-летнему оппоненту.

    Подозреваемый был задержан и водворен в изолятор временного содержания департамента полиции Алматы.

    — В настоящее время проводится досудебное расследование. Действиям подозреваемого будет дана принципиальная правовая оценка, по результатам которой он понесет ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан, — сообщили в пресс-службе ДП.

    В департаменте полиции также призвали участников дорожного движения сохранять спокойствие и не проявлять агрессию за рулем.

    Ранее мы писали, что трое мужчин устроили драку в автобусе в Алматы.

    Регионы Казахстана Полиция Водители Драка Алматы
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор