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    Трое мужчин устроили драку в автобусе в Алматы

    В Алматы установили личности троих мужчин, устроивших драку в салоне автобуса, передает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на городской департамент полиции.

    Автобус в Алматы
    Фото: акимат Алматы

    Видео конфликта распространилось в социальных сетях. На кадрах видно, как трое мужчин пинают и бьют друг друга в салоне автобуса. На инцидент отреагировали в департаменте полиции города. По данному факту управлением полиции Турксибского района возбуждено уголовное дело.

    — Подозреваемые задержаны и водворены в изолятор временного содержания. Действиям участников драки будет дана принципиальная правовая оценка, — сообщили в департаменте полиции Алматы.

    В полиции отметили, что подобное агрессивное и общественно опасное поведение недопустимо и виновные понесут наказание в соответствии с законодательством РК.

    Напомним, во дворе жилого комплекса в Турксибском районе ночью произошел конфликт, по итогам которого к ответственности привлекли пятерых мужчин.

    Соцсети Регионы Казахстана Полиция Нарушения Автобус Драка Алматы Уголовное дело
    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
    Автор