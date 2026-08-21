Трое мужчин устроили драку в автобусе в Алматы

В Алматы установили личности троих мужчин, устроивших драку в салоне автобуса, передает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на городской департамент полиции.

Видео конфликта распространилось в социальных сетях. На кадрах видно, как трое мужчин пинают и бьют друг друга в салоне автобуса. На инцидент отреагировали в департаменте полиции города. По данному факту управлением полиции Турксибского района возбуждено уголовное дело.

— Подозреваемые задержаны и водворены в изолятор временного содержания. Действиям участников драки будет дана принципиальная правовая оценка, — сообщили в департаменте полиции Алматы.

В полиции отметили, что подобное агрессивное и общественно опасное поведение недопустимо и виновные понесут наказание в соответствии с законодательством РК.

Напомним, во дворе жилого комплекса в Турксибском районе ночью произошел конфликт, по итогам которого к ответственности привлекли пятерых мужчин.