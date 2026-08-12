Конфликт водителей на дороге в Алматы закончился нокаутом и задержанием

В Алматы на проспекте Сейфуллина произошел дорожный конфликт, в результате которого один из водителей ударил другого и отправил его в нокаут, передает корреспондент агентства Kazinform.

Видео произошедшего в Алматы на проспекте Сейфуллина распространилось в социальных сетях. Момент конфликта попал на запись автомобильного видеорегистратора.

На кадрах видно, как водитель черного внедорожника пытается развернуться и встроиться в транспортный поток. Однако водитель автомобиля, двигавшегося по главной дороге, не уступает ему путь. После этого он останавливается, выходит из машины и направляется к водителю внедорожника.

Словесная перепалка практически сразу переросла в физический конфликт: водитель внедорожника нанес оппоненту удар кулаком в лицо, после чего тот упал на землю и на некоторое время потерял сознание.

В департаменте полиции Алматы сообщили, что видеозапись инцидента была выявлена сотрудниками в ходе мониторинга социальных сетей. На опубликованных кадрах зафиксировано применение физической силы одним из участников дорожного конфликта в отношении другого водителя.

Начальник ДП Алматы Айдын Кабдулдинов отметил, что по данному факту незамедлительно начато досудебное расследование. Подозреваемый установлен, задержан и водворен в изолятор временного содержания. Ход расследования находится на его личном контроле.

Полиция напоминает, что любые конфликтные ситуации на дороге должны разрешаться исключительно в рамках закона. Применение физической силы в отношении участников дорожного движения влечет предусмотренную законом ответственность.

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