    12:53, 13 Январь 2026 | GMT +5

    Конфискованные у экс-премьера Грузии $6,5 млн перечислены в госбюджет

    Около 6,5 млн долларов США, изъятых в доме бывшего премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, конфискованы и уже перечислены в государственный бюджет, передает собственный корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на Первый общественный телеканал.

    Фото: The World Economic Forum

    По словам его адвоката Михаила Шакулаши, это стало частью соглашения о признании вины, заключенного с прокуратурой.

    Шакулаши отметил, что прокуратура частично приняла представленные защитой доказательства, в результате чего формулировка обвинения была изменена. Из дела исключен эпизод, связанный с деятельностью завода. В настоящее время дело касается исключительно недекларированных доходов от винного бизнеса и относится к категории финансовых преступлений.

    Адвокат подчеркнул, что его подзащитный не давал показаний против других лиц и не планирует обращаться с просьбой о помиловании.

    Гарибашвили остается обвиняемым по статье 194, часть третья, подпункт «c» Уголовного кодекса Грузии. Данное правонарушение, по словам адвоката, относится к категории финансовых преступлений и не связано со злоупотреблением служебным положением или деятельностью на государственной должности.

    Согласно условиям сделки, экс-премьер приговорен к пяти годам лишения свободы, оштрафован на 1 млн лари, а также лишен части имущества, включая транспортные средства. 

    Серикбол Кошмаганбетов
