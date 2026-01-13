Конфискованные у экс-премьера Грузии $6,5 млн перечислены в госбюджет

По словам его адвоката Михаила Шакулаши, это стало частью соглашения о признании вины, заключенного с прокуратурой.

Шакулаши отметил, что прокуратура частично приняла представленные защитой доказательства, в результате чего формулировка обвинения была изменена. Из дела исключен эпизод, связанный с деятельностью завода. В настоящее время дело касается исключительно недекларированных доходов от винного бизнеса и относится к категории финансовых преступлений.

Адвокат подчеркнул, что его подзащитный не давал показаний против других лиц и не планирует обращаться с просьбой о помиловании.

Гарибашвили остается обвиняемым по статье 194, часть третья, подпункт «c» Уголовного кодекса Грузии. Данное правонарушение, по словам адвоката, относится к категории финансовых преступлений и не связано со злоупотреблением служебным положением или деятельностью на государственной должности.

Согласно условиям сделки, экс-премьер приговорен к пяти годам лишения свободы, оштрафован на 1 млн лари, а также лишен части имущества, включая транспортные средства.



