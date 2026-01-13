Экс-премьер Грузии приговорен к пяти годам тюрьмы

В ведомстве отметили, что суд признал Гарибашвили виновным по части 3 статьи 194 Уголовного кодекса Грузии (легализация незаконных доходов, сопряженная с получением прибыли в особо крупном размере). Кроме тюремного срока, ему назначен штраф в размере одного миллиона лари.

В прокуратуре уточнили, что изъятая в ходе обыска по месту жительства Гарибашвили денежная сумма, полученная преступным путем, будет конфискована в пользу государства. Экс-премьер признал совершенное преступление и согласился с условиями сделки о признании вины. Суд уже утвердил ходатайство прокуратуры по данному соглашению.

Ираклий Гарибашвили занимал пост премьер-министра Грузии дважды — в 2013-2015 и в 2021–2024 годах, и на протяжении многих лет был одним из ключевых политических фигур страны.

Напомним, что 22 октября Ираклий Гарибашвили был допрошен в Антикоррупционном агентстве, где полностью сотрудничал со следствием и признал факт получения незаконных доходов на протяжении ряда лет.