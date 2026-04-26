Конец перемирия: Нетаньяху приказал нанести новые удары по «Хезболле»

Израильская армия сообщила, что бойцы исламистской группировки «Хезболла», несмотря на действующий режим прекращения огня, атаковали с помощью дронов её позиции в районе Кантара (южный Ливан). В то же время армия обнаружила тайник с противотанковыми ракетами и «ликвидировала более 15 террористов».

Бои между Израилем и «Хезболлой» в Ливане продолжаются уже несколько недель. Причиной служит связь шиитской «Хезболлы» с иранскими муллами. Режим в Тегеране уже много лет поддерживает «Хезболлу» оружием и финансами и тем самым способствовал тому, что она превратилась в своего рода «государство в государстве» в Ливане.

После американо-израильского удара по Ирану «Хезболла» вступила в конфликт на стороне союзника. С тех пор она регулярно обстреливает Израиль ракетами. При этом в настоящее время формально действует режим прекращения огня. Президент США Дональд Трамп недавно объявил, что он продлевается на три недели. Однако на деле мелкие столкновения продолжались. Теперь может снова разгореться война.

Реакции из США пока не последовало. Ранее поступили новости с мирных переговоров в Пакистане: иранская делегация уехала, а американская делегация вообще не приезжала. Таким образом, сейчас неясно, как будет развиваться конфликт с Ираном. С начала войны Ормузский пролив, через который проходит около пятой части мировых поставок нефти, остаётся заблокированным.