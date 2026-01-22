Конец эпохи. В Финляндии прекращают работу стационарной телефонной связи

Компания Elisa — крупный финский оператор, предоставляющий данную услугу, заявила, что откажется от всех стационарных телефонных линий к 30 июня 2026 года. Отмечается, что на данный момент в стране осталось еще несколько тысяч абонентов стационарной телефонной связи.

По данным Yle, потребителей в конце апреля 2026 года уведомят письмом об отключении стационарных телефонных линий, а также предложат варианты замены.

— Вы можете сохранить стационарный (домашний) номер даже после прекращения действия вашей подписки. Его можно перенести в мобильные сети, — заявили в компании.

Два других крупных финских оператора связи — Telia и DNA — ранее также объявляли о постепенном прекращении предоставления услуг стационарной телефонной связи. Telia сделала это в 2019 году, а DNA начала поэтапное прекращение предоставления услуг в 2021 году.

В Финляндии пишут, что с приостановлением услуг стационарной связи в домах проходит эпоха, когда домашние телефоны были главными средствами коммуникации между людьми и домохозяйствами.

О том, что стабильная связь и интернет будут обеспечены на большинстве дорог Казахстана, читайте здесь.