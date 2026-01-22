РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    20:15, 21 Январь 2026 | GMT +5

    Конец эпохи. В Финляндии прекращают работу стационарной телефонной связи

    В Финляндии приняли решение окончательно отказаться от стационарных телефонов, ставших символами технического прогресса в 20-м веке, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    стационарный телефон
    Фото: Media.az

    Компания Elisa — крупный финский оператор, предоставляющий данную услугу, заявила, что откажется от всех стационарных телефонных линий к 30 июня 2026 года. Отмечается, что на данный момент в стране осталось еще несколько тысяч абонентов стационарной телефонной связи.

    По данным Yle, потребителей в конце апреля 2026 года уведомят письмом об отключении стационарных телефонных линий, а также предложат варианты замены.

    — Вы можете сохранить стационарный (домашний) номер даже после прекращения действия вашей подписки. Его можно перенести в мобильные сети, — заявили в компании.

    Два других крупных финских оператора связи — Telia и DNA — ранее также объявляли о постепенном прекращении предоставления услуг стационарной телефонной связи. Telia сделала это в 2019 году, а DNA начала поэтапное прекращение предоставления услуг в 2021 году.

    В Финляндии пишут, что с приостановлением услуг стационарной связи в домах проходит эпоха, когда домашние телефоны были главными средствами коммуникации между людьми и домохозяйствами.

    О том, что стабильная связь и интернет будут обеспечены на большинстве дорог Казахстана, читайте здесь.

    Теги:
    Связь, ТВ, IT Финляндия Мировые новости
    Арнур Рахимбеков
    Арнур Рахимбеков
    Автор
    Сейчас читают