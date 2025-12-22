Сколько стоят кондитерские изделия в регионах Казахстана

В сообщении говорится, что по итогам ноября 2025 года сладости выросли в цене на 1,2%, месяцем ранее — на 1,5%, а самый заметный рост — на 2,2% — был отмечен в августе. Для сравнения: в ноябре прошлого года кондитерские изделия подорожали на 0,5% за месяц.

За год кондитерские изделия выросли в цене сразу на 19%. Ранее, в ноябре 2023 и 2024 годов наблюдался рост цен в секторе на 12,1% и на 12,5%.

Как отмечают аналитики, в региональном разрезе наибольшее годовое удорожание кондитерских изделий было отмечено в Северо-Казахстанской области — на 27,5%, в Астане — на 26,7%, Жетысуской области — на 26,3%. Заметный рост цен был зафиксирован также в Шымкенте (24,5%), Павлодарской (23,5%) и Алматинской (23,1%) областях.

На 10,9% выросли цены на кондитерские изделия за год в Туркестанской области, на 11,6% в Атырауской и на 11,9% в Жамбылской.

По данным EnergyProm, среди кондитерских изделий наибольшее удорожание продемонстрировал шоколад: сразу на 37% за год. Также был отмечен существенный рост цен на зефир и пастилу (на 19,6%), а также на глазированные шоколадом конфеты (на 17,1%). Неглазированные шоколадом конфеты выросли в цене на 10,3%, халва — на 9,6%, карамель — на 7,8%, мармелад — на 5,6%. При этом стоит отметить жевательную резинку, которая подешевела, но лишь на 0,3%.

Средняя розничная цена карамели в Казахстане составила 1,6 тыс. тенге, а конфет неглазированных шоколадом — 2,3 тыс. тенге за килограмм. Дороже всего карамель продавалась в Павлодаре — 2,4 тыс. тенге за килограмм, в Актау — 2,1 тыс. тенге и Туркестан — 1,9 тыс. тенге. Дешевле всего карамель обходилась жителям Актобе: 1,3 тыс. тенге за килограмм.

Также отмечается, что неглазированные шоколадом конфеты дороже всего стоили в Актау — 2,8 тыс. тенге за килограмм. Следом идут Кызылорда и Конаев — 2,6 тыс. и 2,5 тыс. тенге за килограмм. Дешевле всего такие конфеты обходились в Жезказгане, Туркестане и Усть-Каменогорске — по 2 тыс. тенге за килограмм.

Специалисты подчеркивают, что выпуск сладостей в РК сокращается второй год подряд. Объем производства шоколада, кондитерских изделий из шоколада и сахара за январь–ноябрь текущего года составил 81,2 тыс. тонн — на 3,1% меньше, чем за аналогичный период 2024-го. Годом ранее объем производства в секторе сократился на 14%.

