Концерт ко Дню Республики завершился салютом в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Праздничный концерт в честь Дня Республики прошел в Алматы. Он закончился красочным салютом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На площади «Астана» для жителей и гостей города выступили звезды казахстанской эстрады.

День Республики в этом году широко отметили в Алматы. Всего по городу в рамках празднования прошли свыше 400 разноформатных мероприятий. Были организованы различные торжественные собрания, концерты, вручение госнаград, спортивные соревнования, научные конференции, круглые столы, творческие конкурсы, тематические выставки, экологические акции, ярмарки и другие. Проведена работа по визуальному оформлению города. На LED-экранах и билбордах размещались тематические поздравления.

25 октября на ВСК «Медеу» состоялось торжественное поднятие государственного флага и массовое исполнение Гимна РК.

Ранее сообщалось, что ко Дню Республики в столице прогремел праздничный салют, организованный за счет спонсорских средств.