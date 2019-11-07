Концепцию Программы приграничного сотрудничества подпишут РК и РФ
ОМСК. КАЗИНФОРМ – На пленарном заседании XVI Форума межрегионального сотрудничества Президент РК Касым-Жомарт Токаев сообщил, что министерства экономики стран подписывают Концепцию Программы приграничного сотрудничества, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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Глава государства отметил, что будут охвачены около 20 областей в обоих государствах.
«Считаю, что не стоит затягивать с разработкой и принятием самой Программы. Необходимо предусмотреть, в том числе, в этой программе инструменты финансирования отдельных проектов. Следует задействовать потенциал Евразийского банка развития, который мог бы активнее вовлекаться в работу по развитию нашего внутреннего рынка», - сказал Президент РК.
Глава государства добавил, что необходимо расширять и развивать инфраструктурный потенциал приграничных регионов.
«Действующая инфраструктура уже не соответствует современным требованиям. Необходима модернизация пограничных переходов с учетом формируемых транснациональных коридоров, в том числе в рамках мегапроектов «Один путь – Один пояс» и «Север – Юг». Сегодня имеется потребность в расширении и открытии целого ряда дополнительных пунктов пропуска. Подобный опыт у нас есть с Китаем. На стадии активной проработки находится аналогичный проект с Узбекистаном», - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Президент РК выразил уверенность, что проект мог бы стать не только катализатором экономической активности в регионах, но и обеспечил бы более полную реализацию транзитно-транспортного потенциала.
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