Концепцию Программы приграничного сотрудничества подпишут РК и РФ

ОМСК. КАЗИНФОРМ – На пленарном заседании XVI Форума межрегионального сотрудничества Президент РК Касым-Жомарт Токаев сообщил, что министерства экономики стран подписывают Концепцию Программы приграничного сотрудничества, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Глава государства отметил, что будут охвачены около 20 областей в обоих государствах.

«Считаю, что не стоит затягивать с разработкой и принятием самой Программы. Необходимо предусмотреть, в том числе, в этой программе инструменты финансирования отдельных проектов. Следует задействовать потенциал Евразийского банка развития, который мог бы активнее вовлекаться в работу по развитию нашего внутреннего рынка», - сказал Президент РК.

Глава государства добавил, что необходимо расширять и развивать инфраструктурный потенциал приграничных регионов.

«Действующая инфраструктура уже не соответствует современным требованиям. Необходима модернизация пограничных переходов с учетом формируемых транснациональных коридоров, в том числе в рамках мегапроектов «Один путь – Один пояс» и «Север – Юг». Сегодня имеется потребность в расширении и открытии целого ряда дополнительных пунктов пропуска. Подобный опыт у нас есть с Китаем. На стадии активной проработки находится аналогичный проект с Узбекистаном», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент РК выразил уверенность, что проект мог бы стать не только катализатором экономической активности в регионах, но и обеспечил бы более полную реализацию транзитно-транспортного потенциала.