Кому запрещено играть в азартные игры в Казахстане

Более 200 тысяч человек в нашей стране не могут делать ставки на азартные игры. Изначально их число было вдвое больше — однако сроки самограничения, установленного с помощью портала eGov, истекли у половины из них.

Среди лиц, установивших ограничения, есть и те, кто пытается их обходить. Так, в Актюбинской и Северо-Казахстанской областях за участие в азартных играх были уволены военнослужащие.

Корреспондент агентства Kazinform разбирался, как в стране исполняются требования закона в сфере азартных игр и какие методы применяются для лечения лудоманов.

Самозапрет на азартные игры

Министерство туризма и спорта РК с 18 марта 2024 года запустило механизм самоограничения участия в азартных играх с помощью портала eGov. То есть, любой человек может установить себе ограничение на срок от шести месяцев до 10 лет. В частности, данное требование является обязательным для лиц, работающих на государственной службе, в правоохранительных органах, вооруженных силах и службе по чрезвычайным ситуациям.

— До мая 2026 года в систему поступило 457 396 заявок на установление самоограничения на участие в азартных играх и заключение пари. Поскольку сроки ограничения различные (от шести месяцев до 10 лет — ред.), у половины подавших заявки (233 757 заявок) срок истек. В настоящее время ограничения действительны по 223 639 заявкам, — сообщили в Министерстве туризма и спорта РК.

Какие меры по борьбе с лудоманией принимает Агентство по делам государственной службы?

Согласно статье 15 Закона «Об игорном бизнесе», в нашей стране граждане, которым не исполнился 21 год, не могут делать ставки. В статье 15-1 Закона указаны виды ограничения участия в азартных играх и заключения пари. В соответствии с Законом, в Казахстане гражданин по достижении 21 года может установить ограничение сроком от шести месяцев до 10 лет. Для этого он заполняет заявку по документу, удостоверяющему личность, выбирает срок ограничения, подтверждает его электронной цифровой подписью. Стоит отметить, что самостоятельно отозвать заявку на ограничение нельзя. Снять ограничение можно через суд. Вместе с тем, если человек решением суда признан недееспособным, члены его семьи, близкие родственники могут подать заявку на ограничение. Список лиц, самостоятельно ограничивших себя, хранится в тайне.

При необходимости сведения об определенном лице могут получить полиция и специальные государственные органы, Национальный банк РК и уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций.

Хотя в нашей стране Единая система учета управляется из одного центра, сведения о военнослужащих, сотрудниках правоохранительных органов и службы по чрезвычайным ситуациям в каждом органе хранятся персонально.

— Следует отметить, что в отношении административных государственных служащих применяются правила Закона «О государственной службе Республики Казахстан» и подзаконные нормативно-правовые акты, регулирующие порядок привлечения к дисциплинарной ответственности. В рамках своих полномочий Агентство осуществляет формирование и реализацию антикоррупционной политики, организацию работы в сфере противодействия коррупции, минимизацию причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, а также формирование антикоррупционной культуры, — сообщили в Агентстве по делам государственной службы РК.

В ответе Агентства не содержалась информация о количестве выявленных нарушений среди государственных служащих.

Какова ситуация в регионах?

Департамент по чрезвычайным ситуациям Актюбинской области сообщил, что эти сведения секретные.

Как сообщил заместитель начальника Департамента по делам обороны Актюбинской области Ернур Аскаров, информация об ограничениях, установленных военнослужащими, собираются отдельно по каждой части.

— В департамент поступает уведомление. В соответствии с уведомлением мы даем задание районам. Они подтверждают, что их сотрудники установили самозапрет на участие в азартных играх», предоставляют информацию. Мы собираем ее и направляем в министерство. Все установили самостоятельный запрет на участие в азартных играх, и это ограничение действует 10 лет. Приказ исполняется в обязательном порядке. Мониторинг проводится из центра, — сказал Ернур Аскаров.

Несмотря на запрет, военнослужащие находят способы делать ставки.

Например, старший офицер управления Регионального командования «Запад» в 2020–2024 годах играл в азартные игры. Об этом стало известно в ходе служебной проверки. В материалах дела установлено, что военнослужащий установил для себя ограничение только на один год, после окончания срока он делал ставки. В этот период он проиграл более одного миллиона тенге.

Еще примеры — в СКО были уволены девять государственных служащих с игровой зависимостью.

Счет в букмекерской конторе с оборотом в 6,8 млн тенге нашли у госслужащего в Экибастузе. Аналогичные правонарушения были выявлены в отношении заместителя акима сельского округа, заместителя отдела жилищной инспекции, а также семерых сотрудников структурных подразделений городского акимата.

В настоящее время в Актюбинской области работают около четырех тысяч государственных служащих. Как сообщил исполняющий обязанности руководителя областного департамента Агентства по делам государственной службы РК Рафхат Бисенов, выявлением участвующих в азартных играх среди госслужащих занимается прокуратура.

— В 2025 году 673 государственных служащих были привлечены к дисциплинарной ответственности, 76 госслужащих к административной ответственности за нарушение законодательства о государственной службе и государственных услугах, 18 лиц привлечены к уголовной ответственности за коррупцию. В первом квартале 2026 года применено 202 дисциплинарные и 29 административных мер. По уголовным делам сведений нет, — сообщили в областном департаменте Агентства по делам государственной службы РК.

Проводятся встречи с военнослужащими — врач-психотерапевт

В Актюбинской области проводится работа не только по выявлению лудомании и других зависимостей, но и по их профилактике. В регион обычно приглашают врача Дину Тлеубаеву. Специалист разъясняет, к чему приводят зависимости — алкоголизм, наркомания, лудомания и зависимость от гаджетов. Но эта проблема не решается одними встречами.

— Человек, увлекающийся азартными играми, скрывает это. Поэтому в государственных, военных и правоохранительных органах ведется мониторинг. В том числе выясняется, есть ли у людей долги, или нет. Если долги растут, человек попадает под подозрение. Проводятся беседы с ним, с его семьей. Но, кто хочет потерять работу? В таких случаях и супруги начинают лгать. На встречах ответственные лица говорят, что они проводят мониторинг, но зависимые люди не признаются. На вопрос, откуда у них большие долги, отвечают, что они «взяли кредит для свадьбы родственника». Что делаем мы? Во-первых, встречаемся, беседуем. Во-вторых, психолог проводит тест. Дополнительно проводится проверка на полиграфе. По итогам дается заключение психологического обследования. Этот документ доходит до руководства, а сотрудника увольняют. До сегодняшнего дня не было сотрудников, анонимно прошедших лечение. В 2023 году в медицине катастроф был один суицид. Этот сотрудник был лудоманом, — сказала Дина Тлеубаева.

По ее словам, в реабилитационном центре человек должен лечиться, по меньшей мере, в течение шести месяцев. Служащий, имеющий постоянную работу, на это не пойдет. Если человек с «хроническим заболеванием» начнет лечение, он должен всю жизнь оставаться под наблюдением. Такая зависимость похожа на сахарный диабет и гипертонию.

— Лудомания — болезнь XXI века. Она начинается с 12 лет, а в возрасте 18-40 лет люди полностью становятся зависимыми от азартных игр. Сейчас у всех телефоны, все доступно. В основном, делаются ставки на спортивные игры. Они не понимают, что никогда не добьются большого выигрыша. Осознают это лишь тогда, когда лишатся денег, имущества, семьи. Но уже поздно. Человек начинает делать ставки не просто так. На него могут повлиять разные факторы. Много кредитов, отсутствие денег — дети растут, слушая эти разговоры. В подростковом возрасте они думают, как помочь родителям, ищут пути выхода. Обычно такое случается в семьях, где детей растит одна мать. Есть еще одно обстоятельство, которое нужно отметить. Ребенок должен быть постоянно под контролем. Давать ему деньги, как только попросит — неправильно. Сейчас родители стараются удовлетворить все запросы детей, — сказала Дина Тлеубаева.

Как сообщают специалисты, если человек однажды выиграет, он «попадается на крючок» — увлекается. Дальше он уже не может сдерживать себя. Трудно остановиться, когда увлечен иллюзией. Обычно семья обращается к специалисту уже на второй стадии. Это когда родители признали зависимость ребенка — долгов много, выхода нет.

— Никто не обращается на первой стадии. Все обращаются к специалисту на второй стадии, когда остаются ни с чем. Третья ступень — суицид. Этот путь выбирают, когда не видят выхода из тупика. Сейчас в семьях люди не разговаривают друг с другом — вечерами каждый сидит с телефоном в руках. А ребенок повторяет за взрослыми. Родители не должны считать, что «дети взрослые, сами все знают». Не следует забывать, что мальчики взрослеют позже. С виду они взрослые, а сознание незрелое. За это ответственны родители. Нужно не водить ребенка за руку, а учить его преодолевать трудности. Лечение лудомании — это психотерапия и лекарства. Должен быть не психолог, а психотерапевт или психиатр, — сказала Дина Тлеубаева.

Стоит отметить, что лечение проводится приватно. Лудоман отказывается от всего, остается наедине с собой. Когда его мозг отдохнет, когда он осознает содеянное, начинают работать психиатр или психотерапевт, они выясняют, с чего началось пристрастие.

Ранее сообщалось, что депутат Мажилиса Асылбек Нуралин призвал усилить профилактику алкоголизма и лудомании.