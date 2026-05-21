Депутат предложил усилить профилактику алкоголизма и лудомании в Казахстане

Депутат Мажилиса Асылбек Нуралин заявил о росте различных видов зависимостей среди казахстанцев, а также призвал усилить меры профилактики, передает корреспондент агентства Kazinform.

По словам депутата, около 18 тыс. человек в стране состоят на учете по наркотической зависимости, однако, как отмечают эксперты, их реальное число значительно выше.

— Более 100 тысяч граждан страдают от алкоголизма. Эти показатели напрямую связаны с ростом заболеваемости, увеличением числа семейных конфликтов и дорожно-транспортных происшествий. Уровень курения составляет 17,5% населения, включая несовершеннолетних. Кроме того, около 300 тысяч граждан имеют признаки игровой зависимости. Все это приводит к чрезмерным финансовым расходам, правонарушениям и социальной изоляции таких лиц, — заявил Асылбек Нуралин в своем депзапросе.

Отдельно он отметил «омоложение» зависимостей среди молодежи. Депутат считает, что, несмотря на предпринимаемые государством меры, ситуация требует повышения эффективности действующей политики. Он указал на недостаточную координацию между ведомствами, дефицит профильных специалистов и ограниченные ресурсы для профилактики и реабилитации.

В этой связи Нуралин предложил поручить Министерству здравоохранения совместно с другими госорганами провести комплексный анализ ситуации, а также рассмотреть создание межведомственной комиссии.

Среди ключевых направлений он назвал:

Усиление контроля за оборотом и рекламой табачной и алкогольной продукции, включая цифровые и онлайн-каналы, особенно в целях защиты несовершеннолетних;

Совершенствование регулирования онлайн-ставок и азартных игр, включая внедрение дополнительных механизмов ограничения доступа для молодежи и социально уязвимых групп;

Развитие профилактической работы в образовательных учреждениях с применением современных методик и расширение участия родительского сообщества;

Повышение доступности и качества реабилитационных услуг, а также развитие программ раннего выявления и сопровождения, ориентированных на молодежь;

Разработку и реализацию единой национальной программы по профилактике и лечению указанных видов зависимостей.

Ранее сообщалось, что в Казахстане запустят Академию родителей для борьбы с гаджетозависмостью детей.