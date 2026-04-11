Академию родителей для борьбы с гаджетозависмостью детей запустят в Казахстане

В Министерстве просвещения РК подчеркивают, что ключевым фактором в вопросах защиты прав детей остается ответственность родителей. Но педагоги всегда готовы помочь. Для этого совместными усилиями необходимо формировать культуру безопасного использования технологий детьми. В этих целях в школах запустят программы «Академия родителей» и центры педагогической поддержки, где родители могут получить консультации специалистов.

Важным элементом становится работа педагогов с родителями — через программы ответственного родительства и профилактику цифровых рисков, включая вопросы экранного времени и онлайн-безопасности.

Таким образом в Казахстане начали реализацию комплексного подхода к защите прав детей, который объединяет вопросы образования, здоровья, безопасности и социальной поддержки. Для этого в январе 2026 года была принята концепция «Дети Казахстана», которая призвана объединить разрозненные направления работы в цельную систему, где внимание сосредоточено не только на защите прав ребенка, но и на создании условий для его развития — в семье, школе и обществе.

Концепция охватывает четыре основных направления:

право на безопасность,

образование,

здоровье,

и социальную защиту семьи и ребенка.

По информации разработчиков, документ включает 158 мероприятий и до 10 целевых индикаторов эффективности. Однако, как отмечают в ведомстве, говорить о результатах пока рано — концепция находится на начальном этапе реализации.

— Сейчас мы находимся на этапе запуска. Основные мероприятия запланированы на второе полугодие. Уже ведется работа по усилению школьных психологических служб, обновлению диагностических инструментов и внедрению более современных подходов к раннему выявлению эмоциональных и поведенческих трудностей у детей. Также в регионах формируются отдельные подразделения по защите прав детей, которые должны усилить координацию на местах и оперативность реагирования на обращения, — сообщила заместитель председателя Комитета по охране прав детей Минпросвещения Юлия Овечкина.

Кроме того, в регионах формируется новая структура по защите прав детей с закрепленными на законодательном уровне функциями и статусом. Ключевая задача — перейти от точечных решений к системной профилактике.

— Концепция охватывает вопросы безопасности, образования, здоровья и социальной защиты. В каждом направлении предусмотрены конкретные механизмы, направленные на защиту интересов ребенка. Особое внимание уделяется профилактике насилия, буллинга и рисков в интернете. Министерство просвещения делает акцент на формировании среды, где ребенок может своевременно получить помощь и поддержку, не оставаясь один на один с проблемой. Важно формировать среду с принципом нулевой терпимости к насилию и создавать условия, при которых у ребенка есть доступ к поддержке в любой ситуации — в семье, школе и обществе, — заключила Юлия Овечкина.

Эксперты отмечают, что подобные инициативы отражают общий тренд на переход от реактивной модели защиты детей к превентивной, где ключевым становится не устранение последствий, а предупреждение проблем на ранней стадии. Эффективность реализация концепции «Дети Казахстана» будет оцениваться по показателям безопасности, благополучия и качества среды, в которой растут дети.

