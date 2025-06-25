Комплексный план развития газовой отрасли утвердили в Казахстане
Правительство Казахстана приняло постановление, согласно которому одобрен Комплексный план по развитию газовой отрасли страны на период с 2025 по 2029 годы, передает агентство Kazinform.
Как отмечается в документе, газовая отрасль Казахстана переживает комплексную трансформацию, совмещая задачи устойчивого экономического роста, технологической модернизации и климатической ответственности.
В Плане указаны основные направления и вызовы, определяющие развитие газовой отрасли.
Расширение ресурсной базы товарного газа
Расширение ресурсной базы газового сектора представляет собой капиталоемкое направление, требующее значительных затрат на геологоразведочные работы и разработку новых месторождений. Однако без этого невозможно обеспечить долгосрочную устойчивость газовой отрасли, особенно в контексте ежегодно растущего внутреннего потребления. Важно найти эффективные механизмы для привлечения частных инвестиций и внедрения современных технологий для разведки и разработки газовых месторождений.
Одним из приоритетов является обеспечение бесперебойной поставки газа для покрытия потребностей внутреннего рынка, включая взвешенный переход с угля на газ крупных промышленных объектов.
Вместе с тем активная газификация регионов и рост потребления газа создают риски дефицита товарного газа на внутреннем рынке. Учитывая существующий тренд на повышение уровня газификации, критичным представляется обеспечение баланса между внутренними потребностями и экспортными обязательствами по поставкам газа.
Для обеспечения энергетической безопасности Казахстана необходимо наращивать балансирующие мощности. В частности, это включает расширение и модернизацию подземных хранилищ газа в южных и центральных регионах страны. Эти хранилища необходимы для сглаживания сезонных колебаний потребления газа, а также обеспечения резервов для стабильности его поставок.
Газомоторное топливо и углехимия
Внимание к развитию газомоторного топлива, а также к углехимической промышленности (производство метанола, аммиака, синтез-газа), будет увеличиваться в соответствии с трендами в соседних странах. Эти направления будут способствовать созданию добавленной стоимости на базе природного газа и снизят зависимость от импортных ресурсов сырья.
Реформирование системы ценообразования на товарный газ
Для обеспечения финансовой стабильности национального газового оператора в сфере газа и газоснабжения необходимо совершенствование модели ценообразования на газ. Это будет способствовать созданию рыночных механизмов, обеспечивающих прибыльность и устойчивость отрасли, при этом, как отмечается в документе, важно не допустить негативного влияния на социально уязвимые слои населения и обеспечить защиту данной категории потребителей.
План предусматривает достижение следующих результатов:
- Увеличение ресурсной базы товарного газа на 17 % (до 34,4 млрд м³) по сравнению с 2024 годом.
- Расширение объема газоперерабатывающих мощностей на 5 млрд кубометров к 2029 году.
- Актуализация Генеральной схемы газификации с учетом поручений Президента по газификации северных и восточных регионов РК.
- Расширение пропускной способности магистральных газопроводов для обеспечения перспективных потребностей в газе и развития дальнейшей газификации.
- Бесперебойное обеспечение поставок газа и выравнивание его пикового потребления за счет увеличенных мощностей существующих и создания новых подземных хранилищ газа.
- Цифровизация процессов региональной транспортировки и реализации природного газа.
- Увеличение использования метана в качестве моторного топлива и альтернативной газификации через СПГ.
- Увеличение количества автобусов на КПГ на 90% по сравнению с 2024 годом (до 5143 единиц).
- Расширение сети АГНКС на 71 % по сравнению с 2024 годом.
- Строительство первых заводов СПГ с целью формирования внутреннего рынка СПГ.
- Разработка Дорожной карты развития углехимической промышленности Республики Казахстан.
- Увеличение доли газовой генерации до 27 % в общем энергобалансе (до 40 млрд кВт/ч).
- Совершенствование модели ценообразования на газ с учетом:
- разработки и внедрения меры регулирования цен на товарный газ;
- регулирования цен товарного газа недропользователей, осуществляющих деятельность на газовых и газоконденсатных месторождениях;
- долгосрочного планирования тарифов и цен для обеспечения финансовой устойчивости Национального оператора.
- Совершенствование нормативной правовой базы:
- создание условий для развития сети АГНКС.
- разработка нормативных документов (стандартов) по вопросам:
- проектирования, строительства и эксплуатации объектов магистральных газопроводов/газотранспортных объектов и газораспределительных сетей;
- определения степени износа магистральных газопроводов и газораспределительных систем;
- проектирования, строительства, реконструкции и эксплуатации впервые вводимых объектов среднетоннажного, крупнотоннажного производства СПГ;
- определения проектов, подлежащих газификации за счет бюджетных средств.
- Внедрение бережливого потребления товарного газа.
Постановление действует с 21 июня.
Напомним, 12 июня Правительство РК утвердило Программу действий правительства по реализации целей Национального плана развития РК до 2029 года на период 2025–2026 годов.