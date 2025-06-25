Комплексный план развития газовой отрасли утвердили в Казахстане

Как отмечается в документе, газовая отрасль Казахстана переживает комплексную трансформацию, совмещая задачи устойчивого экономического роста, технологической модернизации и климатической ответственности.

В Плане указаны основные направления и вызовы, определяющие развитие газовой отрасли.

Расширение ресурсной базы товарного газа

Расширение ресурсной базы газового сектора представляет собой капиталоемкое направление, требующее значительных затрат на геологоразведочные работы и разработку новых месторождений. Однако без этого невозможно обеспечить долгосрочную устойчивость газовой отрасли, особенно в контексте ежегодно растущего внутреннего потребления. Важно найти эффективные механизмы для привлечения частных инвестиций и внедрения современных технологий для разведки и разработки газовых месторождений.

Одним из приоритетов является обеспечение бесперебойной поставки газа для покрытия потребностей внутреннего рынка, включая взвешенный переход с угля на газ крупных промышленных объектов.

Вместе с тем активная газификация регионов и рост потребления газа создают риски дефицита товарного газа на внутреннем рынке. Учитывая существующий тренд на повышение уровня газификации, критичным представляется обеспечение баланса между внутренними потребностями и экспортными обязательствами по поставкам газа.

Для обеспечения энергетической безопасности Казахстана необходимо наращивать балансирующие мощности. В частности, это включает расширение и модернизацию подземных хранилищ газа в южных и центральных регионах страны. Эти хранилища необходимы для сглаживания сезонных колебаний потребления газа, а также обеспечения резервов для стабильности его поставок.

Газомоторное топливо и углехимия

Внимание к развитию газомоторного топлива, а также к углехимической промышленности (производство метанола, аммиака, синтез-газа), будет увеличиваться в соответствии с трендами в соседних странах. Эти направления будут способствовать созданию добавленной стоимости на базе природного газа и снизят зависимость от импортных ресурсов сырья.

Реформирование системы ценообразования на товарный газ

Для обеспечения финансовой стабильности национального газового оператора в сфере газа и газоснабжения необходимо совершенствование модели ценообразования на газ. Это будет способствовать созданию рыночных механизмов, обеспечивающих прибыльность и устойчивость отрасли, при этом, как отмечается в документе, важно не допустить негативного влияния на социально уязвимые слои населения и обеспечить защиту данной категории потребителей.

План предусматривает достижение следующих результатов:

Увеличение ресурсной базы товарного газа на 17 % (до 34,4 млрд м³) по сравнению с 2024 годом.

Расширение объема газоперерабатывающих мощностей на 5 млрд кубометров к 2029 году.

Актуализация Генеральной схемы газификации с учетом поручений Президента по газификации северных и восточных регионов РК.

Расширение пропускной способности магистральных газопроводов для обеспечения перспективных потребностей в газе и развития дальнейшей газификации.

Бесперебойное обеспечение поставок газа и выравнивание его пикового потребления за счет увеличенных мощностей существующих и создания новых подземных хранилищ газа.

Цифровизация процессов региональной транспортировки и реализации природного газа.

Увеличение использования метана в качестве моторного топлива и альтернативной газификации через СПГ.

Увеличение количества автобусов на КПГ на 90% по сравнению с 2024 годом (до 5143 единиц).

Расширение сети АГНКС на 71 % по сравнению с 2024 годом.

Строительство первых заводов СПГ с целью формирования внутреннего рынка СПГ.

Разработка Дорожной карты развития углехимической промышленности Республики Казахстан.

Увеличение доли газовой генерации до 27 % в общем энергобалансе (до 40 млрд кВт/ч).

Совершенствование модели ценообразования на газ с учетом:

- разработки и внедрения меры регулирования цен на товарный газ;

- регулирования цен товарного газа недропользователей, осуществляющих деятельность на газовых и газоконденсатных месторождениях;

- долгосрочного планирования тарифов и цен для обеспечения финансовой устойчивости Национального оператора.

- разработки и внедрения меры регулирования цен на товарный газ; - регулирования цен товарного газа недропользователей, осуществляющих деятельность на газовых и газоконденсатных месторождениях; - долгосрочного планирования тарифов и цен для обеспечения финансовой устойчивости Национального оператора. Совершенствование нормативной правовой базы:

- создание условий для развития сети АГНКС.

- разработка нормативных документов (стандартов) по вопросам:

- проектирования, строительства и эксплуатации объектов магистральных газопроводов/газотранспортных объектов и газораспределительных сетей;

- определения степени износа магистральных газопроводов и газораспределительных систем;

- проектирования, строительства, реконструкции и эксплуатации впервые вводимых объектов среднетоннажного, крупнотоннажного производства СПГ;

- определения проектов, подлежащих газификации за счет бюджетных средств.

- создание условий для развития сети АГНКС. - разработка нормативных документов (стандартов) по вопросам: - проектирования, строительства и эксплуатации объектов магистральных газопроводов/газотранспортных объектов и газораспределительных сетей; - определения степени износа магистральных газопроводов и газораспределительных систем; - проектирования, строительства, реконструкции и эксплуатации впервые вводимых объектов среднетоннажного, крупнотоннажного производства СПГ; - определения проектов, подлежащих газификации за счет бюджетных средств. Внедрение бережливого потребления товарного газа.

Постановление действует с 21 июня.

Напомним, 12 июня Правительство РК утвердило Программу действий правительства по реализации целей Национального плана развития РК до 2029 года на период 2025–2026 годов.