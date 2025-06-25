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    11:29, 25 Июнь 2025 | GMT +5

    Комплексный план развития газовой отрасли утвердили в Казахстане

    Правительство Казахстана приняло постановление, согласно которому одобрен Комплексный план по развитию газовой отрасли страны на период с 2025 по 2029 годы, передает агентство Kazinform.

    газ
    Фото: Правительство РК

    Как отмечается в документе, газовая отрасль Казахстана переживает комплексную трансформацию, совмещая задачи устойчивого экономического роста, технологической модернизации и климатической ответственности. 

    В Плане указаны основные направления и вызовы, определяющие развитие газовой отрасли. 

    Расширение ресурсной базы товарного газа

    Расширение ресурсной базы газового сектора представляет собой капиталоемкое направление, требующее значительных затрат на геологоразведочные работы и разработку новых месторождений. Однако без этого невозможно обеспечить долгосрочную устойчивость газовой отрасли, особенно в контексте ежегодно растущего внутреннего потребления. Важно найти эффективные механизмы для привлечения частных инвестиций и внедрения современных технологий для разведки и разработки газовых месторождений.

    Одним из приоритетов является обеспечение бесперебойной поставки газа для покрытия потребностей внутреннего рынка, включая взвешенный переход с угля на газ крупных промышленных объектов.

    Вместе с тем активная газификация регионов и рост потребления газа создают риски дефицита товарного газа на внутреннем рынке. Учитывая существующий тренд на повышение уровня газификации, критичным представляется обеспечение баланса между внутренними потребностями и экспортными обязательствами по поставкам газа.

    Для обеспечения энергетической безопасности Казахстана необходимо наращивать балансирующие мощности. В частности, это включает расширение и модернизацию подземных хранилищ газа в южных и центральных регионах страны. Эти хранилища необходимы для сглаживания сезонных колебаний потребления газа, а также обеспечения резервов для стабильности его поставок.

    Газомоторное топливо и углехимия

    Внимание к развитию газомоторного топлива, а также к углехимической промышленности (производство метанола, аммиака, синтез-газа), будет увеличиваться в соответствии с трендами в соседних странах. Эти направления будут способствовать созданию добавленной стоимости на базе природного газа и снизят зависимость от импортных ресурсов сырья.

    Реформирование системы ценообразования на товарный газ

    Для обеспечения финансовой стабильности национального газового оператора в сфере газа и газоснабжения необходимо совершенствование модели ценообразования на газ. Это будет способствовать созданию рыночных механизмов, обеспечивающих прибыльность и устойчивость отрасли, при этом, как отмечается в документе, важно не допустить негативного влияния на социально уязвимые слои населения и обеспечить защиту данной категории потребителей.

    План предусматривает достижение следующих результатов:

    • Увеличение ресурсной базы товарного газа на 17 % (до 34,4 млрд м³) по сравнению с 2024 годом.
    • Расширение объема газоперерабатывающих мощностей на 5 млрд кубометров к 2029 году.
    • Актуализация Генеральной схемы газификации с учетом поручений Президента по газификации северных и восточных регионов РК.
    • Расширение пропускной способности магистральных газопроводов для обеспечения перспективных потребностей в газе и развития дальнейшей газификации.
    • Бесперебойное обеспечение поставок газа и выравнивание его пикового потребления за счет увеличенных мощностей существующих и создания новых подземных хранилищ газа.
    • Цифровизация процессов региональной транспортировки и реализации природного газа.
    • Увеличение использования метана в качестве моторного топлива и альтернативной газификации через СПГ.
    • Увеличение количества автобусов на КПГ на 90% по сравнению с 2024 годом (до 5143 единиц).
    • Расширение сети АГНКС на 71 % по сравнению с 2024 годом.
    • Строительство первых заводов СПГ с целью формирования внутреннего рынка СПГ.
    • Разработка Дорожной карты развития углехимической промышленности Республики Казахстан.
    • Увеличение доли газовой генерации до 27 % в общем энергобалансе (до 40 млрд кВт/ч).
    • Совершенствование модели ценообразования на газ с учетом:
      - разработки и внедрения меры регулирования цен на товарный газ;
      - регулирования цен товарного газа недропользователей, осуществляющих деятельность на газовых и газоконденсатных месторождениях;
      - долгосрочного планирования тарифов и цен для обеспечения финансовой устойчивости Национального оператора.
    • Совершенствование нормативной правовой базы:
      - создание условий для развития сети АГНКС.
      - разработка нормативных документов (стандартов) по вопросам:
      - проектирования, строительства и эксплуатации объектов магистральных газопроводов/газотранспортных объектов и газораспределительных сетей;
      - определения степени износа магистральных газопроводов и газораспределительных систем;
      - проектирования, строительства, реконструкции и эксплуатации впервые вводимых объектов среднетоннажного, крупнотоннажного производства СПГ;
      - определения проектов, подлежащих газификации за счет бюджетных средств.
    • Внедрение бережливого потребления товарного газа.

    Постановление действует с 21 июня.

    Напомним, 12 июня Правительство РК утвердило Программу действий правительства по реализации целей Национального плана развития РК до 2029 года на период 2025–2026 годов. 

    Теги:
    Правительство РК Газ Газификация
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Автор
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