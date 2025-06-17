План развития Казахстана: утверждены приоритеты на 2025–2026 годы

Программа включает в себя мероприятия по следующим ключевым направлениям:

высокое качество жизни;

крепкий фундамент экономики;

новые точки роста;

сквозные преобразования экономики и общества.

— Высокое качество жизни включает в себя преобразования в сфере здравоохранения, образования и науки, социальной защиты граждан, создание комфортной среды, — говорится в документе.

В сфере здравоохранения выделены такие приоритетные задачи, как:

Усиление профилактики неинфекционных заболеваний и снижение смертности среди населения. Совершенствование системы финансирования здравоохранения. Повышение качества медицинского обслуживания. Повышение доступности медицинских услуг.

В области образования и науки приоритетами обозначены:

Повышение доступности дошкольного воспитания и обучения с обеспечением комфортной, безопасной и качественной среды. Повышение функциональной грамотности учащихся и инфраструктурной обеспеченности системы среднего образования. Совершенствование системы ТиПО для удовлетворения потребностей рынка труда. Повышение уровня высшего образования до мировых стандартов. Перезагрузка национальной модели науки.

В сфере социальной защиты населения в фокусе внимания находятся:

Совершенствование подходов в оказании мер социальной поддержки. Повышение эффективности адресной социальной помощи. Развитие страхового компонента социальной защиты. Рост пенсионных накоплений граждан. Построение инклюзивного общества.

Для создания благоприятной среды проживания запланированы следующие меры:

Стабильный экономический рост регионов на базе их конкурентных преимуществ. Комфортные и современные города. Доступ к инфраструктуре и услугам в сельской местности на базе опорных сел. Развитие «умных» населенных пунктов. Развитие инфраструктуры по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях.

Прочный фундамент экономики предполагает развитие таких направлений, как минерально-сырьевой сектор (включая нефть, газ, металлы и другие природные ресурсы), энергетика, а также обрабатывающая промышленность.

Также новые источники роста планируется развивать в транспортно-логистическом и агропромышленном секторах, а также в сферах инноваций, цифровой и креативной экономики и туризма.

В рамках развития транспортно-логистического сектора запланированы:

Расширение и модернизация инфраструктуры. Увеличение транспортного парка. Повышение эффективности работы транспортно-логистического комплекса за счет пересмотра модели управления потоками, внедрения тарифных стимулов и интеграции цифровых технологий. Увеличение конкуренции на рынке и снижение доли государственного участия.

Аграрный сектор (АПК) будет развиваться по следующим направлениям:

Повышение эффективности использования сельскохозяйственных площадей. Повышение эффективности водопользования. Масштабирование животноводства. Стимулирование переработки сельскохозяйственной продукции. Поддержка экспорта. Развитие аграрной науки и компетенций.

Сквозные преобразования в экономике и обществе охватывают следующие сферы:

Создание динамичной предпринимательской среды. Новый инвестиционный цикл. Повышение экологической устойчивости. Поддержание сбалансированной бюджетной политики, основанной на принципах бережливости и ответственности. Обеспечение верховенства права и повышение эффективности государственного управления.

Постановление вступило в силу с 12 июня 2025 года.