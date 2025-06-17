План развития Казахстана: утверждены приоритеты на 2025–2026 годы
Постановлением от 12 июня 2025 года Правительство РК утвердило Программу действий правительства по реализации целей Национального плана развития Республики Казахстан до 2029 года на период 2025–2026 годов, передает агентство Kazinform.
Программа включает в себя мероприятия по следующим ключевым направлениям:
- высокое качество жизни;
- крепкий фундамент экономики;
- новые точки роста;
- сквозные преобразования экономики и общества.
— Высокое качество жизни включает в себя преобразования в сфере здравоохранения, образования и науки, социальной защиты граждан, создание комфортной среды, — говорится в документе.
В сфере здравоохранения выделены такие приоритетные задачи, как:
- Усиление профилактики неинфекционных заболеваний и снижение смертности среди населения.
- Совершенствование системы финансирования здравоохранения.
- Повышение качества медицинского обслуживания.
- Повышение доступности медицинских услуг.
В области образования и науки приоритетами обозначены:
- Повышение доступности дошкольного воспитания и обучения с обеспечением комфортной, безопасной и качественной среды.
- Повышение функциональной грамотности учащихся и инфраструктурной обеспеченности системы среднего образования.
- Совершенствование системы ТиПО для удовлетворения потребностей рынка труда.
- Повышение уровня высшего образования до мировых стандартов.
- Перезагрузка национальной модели науки.
В сфере социальной защиты населения в фокусе внимания находятся:
- Совершенствование подходов в оказании мер социальной поддержки.
- Повышение эффективности адресной социальной помощи.
- Развитие страхового компонента социальной защиты.
- Рост пенсионных накоплений граждан.
- Построение инклюзивного общества.
Для создания благоприятной среды проживания запланированы следующие меры:
- Стабильный экономический рост регионов на базе их конкурентных преимуществ.
- Комфортные и современные города.
- Доступ к инфраструктуре и услугам в сельской местности на базе опорных сел.
- Развитие «умных» населенных пунктов.
- Развитие инфраструктуры по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях.
Прочный фундамент экономики предполагает развитие таких направлений, как минерально-сырьевой сектор (включая нефть, газ, металлы и другие природные ресурсы), энергетика, а также обрабатывающая промышленность.
Также новые источники роста планируется развивать в транспортно-логистическом и агропромышленном секторах, а также в сферах инноваций, цифровой и креативной экономики и туризма.
В рамках развития транспортно-логистического сектора запланированы:
- Расширение и модернизация инфраструктуры.
- Увеличение транспортного парка.
- Повышение эффективности работы транспортно-логистического комплекса за счет пересмотра модели управления потоками, внедрения тарифных стимулов и интеграции цифровых технологий.
- Увеличение конкуренции на рынке и снижение доли государственного участия.
Аграрный сектор (АПК) будет развиваться по следующим направлениям:
- Повышение эффективности использования сельскохозяйственных площадей.
- Повышение эффективности водопользования.
- Масштабирование животноводства.
- Стимулирование переработки сельскохозяйственной продукции.
- Поддержка экспорта.
- Развитие аграрной науки и компетенций.
Сквозные преобразования в экономике и обществе охватывают следующие сферы:
- Создание динамичной предпринимательской среды.
- Новый инвестиционный цикл.
- Повышение экологической устойчивости.
- Поддержание сбалансированной бюджетной политики, основанной на принципах бережливости и ответственности.
- Обеспечение верховенства права и повышение эффективности государственного управления.
Постановление вступило в силу с 12 июня 2025 года.