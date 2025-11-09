Компания по производству роботов планирует запустить лабораторию в Алматы

Как сообщили в пресс-службе акимата, в ходе визита состоялось подписание меморандума о взаимопонимании между Управлением цифровизации города Алматы, Astana Hub и AgiBot (Шанхай, КНР).

Фото: акимат Алматы

Соглашение направлено на развитие передовых решений в области робототехники и искусственного интеллекта, а также формирование Алматы как одного из ключевых центров embodied AI и сервисной робототехники в Центральной Азии.

AgiBot — робототехническая компания, основанная в 2023 году, развивает платформу Embodiment + AI и выпускает линейки гуманоидных и сервисных роботов Yuanzheng, Lingxi и Genie. Компания входит в число наиболее динамично развивающихся игроков в мире, среди инвесторов — Sequoia, Baidu Ventures, Tencent, BYD, TCL и LG Electronics.

Стороны договорились о создании в Алматы Robotech R&D лаборатории, запуске «фабрики данных» для обучения роботов в реальных городских условиях, реализации пилотных проектов в сфере логистики, промышленности, медицины и образования, а также о подготовке кадров в области робототехники и ИИ.

Партнёрство станет важным шагом в развитии высокотехнологичного сотрудничества между Казахстаном и Китаем.

Ранее готовность открыть лабораторию изъявило и руководство китайской компании Unitree Robotics.