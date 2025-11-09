РУ
    11:12, 09 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Компания по производству роботов планирует запустить лабораторию в Алматы

    В рамках рабочей поездки в Шанхай аким города Алматы Дархан Сатыбалды встретился с сооснователем и техническим директором компании AgiBot Пэном Чжихуэем (Peng Zhihui) — одним из ведущих инженеров-робототехников нового поколения, передает агентство Kazinform.

    Компания по производству роботов планирует запустить лабораторию в Алматы
    Фото: акимат Алматы

    Как сообщили в пресс-службе акимата, в ходе визита состоялось подписание меморандума о взаимопонимании между Управлением цифровизации города Алматы, Astana Hub и AgiBot (Шанхай, КНР). 

    рабочая поездка в Шанхай акима Алматы Дархана Сатыбалды
    Фото: акимат Алматы

    Соглашение направлено на развитие передовых решений в области робототехники и искусственного интеллекта, а также формирование Алматы как одного из ключевых центров embodied AI и сервисной робототехники в Центральной Азии.

    сооснователь и техдиректор AgiBot Пэн Чжихуй (Peng Zhihui)
    Фото: акимат Алматы

    AgiBot — робототехническая компания, основанная в 2023 году, развивает платформу Embodiment + AI и выпускает линейки гуманоидных и сервисных роботов Yuanzheng, Lingxi и Genie. Компания входит в число наиболее динамично развивающихся игроков в мире, среди инвесторов — Sequoia, Baidu Ventures, Tencent, BYD, TCL и LG Electronics.

    Компания по производству роботов планирует запустить лабораторию в Алматы
    Фото: акимат Алматы

    Стороны договорились о создании в Алматы Robotech R&D лаборатории, запуске «фабрики данных» для обучения роботов в реальных городских условиях, реализации пилотных проектов в сфере логистики, промышленности, медицины и образования, а также о подготовке кадров в области робототехники и ИИ.

    Партнёрство станет важным шагом в развитии высокотехнологичного сотрудничества между Казахстаном и Китаем.

    Ранее готовность открыть лабораторию изъявило и руководство китайской компании Unitree Robotics. 

    Теги:
    Дархан Сатыбалды Акимат Роботы Робототехника Алматы
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
