Компания по производству роботов планирует запустить лабораторию в Алматы
В рамках рабочей поездки в Шанхай аким города Алматы Дархан Сатыбалды встретился с сооснователем и техническим директором компании AgiBot Пэном Чжихуэем (Peng Zhihui) — одним из ведущих инженеров-робототехников нового поколения, передает агентство Kazinform.
Как сообщили в пресс-службе акимата, в ходе визита состоялось подписание меморандума о взаимопонимании между Управлением цифровизации города Алматы, Astana Hub и AgiBot (Шанхай, КНР).
Соглашение направлено на развитие передовых решений в области робототехники и искусственного интеллекта, а также формирование Алматы как одного из ключевых центров embodied AI и сервисной робототехники в Центральной Азии.
AgiBot — робототехническая компания, основанная в 2023 году, развивает платформу Embodiment + AI и выпускает линейки гуманоидных и сервисных роботов Yuanzheng, Lingxi и Genie. Компания входит в число наиболее динамично развивающихся игроков в мире, среди инвесторов — Sequoia, Baidu Ventures, Tencent, BYD, TCL и LG Electronics.
Стороны договорились о создании в Алматы Robotech R&D лаборатории, запуске «фабрики данных» для обучения роботов в реальных городских условиях, реализации пилотных проектов в сфере логистики, промышленности, медицины и образования, а также о подготовке кадров в области робототехники и ИИ.
Партнёрство станет важным шагом в развитии высокотехнологичного сотрудничества между Казахстаном и Китаем.
Ранее готовность открыть лабораторию изъявило и руководство китайской компании Unitree Robotics.