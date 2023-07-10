Компании Центральной Азии могут извлечь выгоду из наших инноваций - торговый комиссар Великобритании Кенан Полео

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ – Великобритания является ключевым торговым и инвестиционным партнером Казахстана в Европе. В прошлом году товарооборот между странами вырос почти на 60%, превысив 1,8 млрд долл. Соединенное Королевство также входит в ТОП-10 инвесторов нашей страны: с 2005 года в Казахстан вложено порядка $16,5 млрд прямых инвестиций. О торговой стратегии Великобритании в Центральной Азии, перспективах расширения торгово-экономического сотрудничества Астаны и Лондона и шагах Соединенного Королевства по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута рассказал британский комиссар по торговле по Восточной Европе и Центральной Азии Кенан Полео в эксклюзивном интервью собственному корреспонденту МИА «Казинформ».

- Расскажите, пожалуйста, о торговой стратегии Великобритании: как Лондон защищает свои интересы, что ставит в основу своих торговых отношений, какие новые инструменты использует при реализации своей торговой политики в Центральной Азии ?

– Центральная Азия – один из самых динамичных и выгодных регионов для британского бизнеса. Наши двусторонние отношения со странами региона прочны и продолжают укрепляться. Великобритания стремится помочь своему бизнесу удвоить экспорт и увеличить общий объем ежегодного мирового экспорта до более чем 1 трлн фунтов стерлингов ($1,27 трлн – прим. ред.) к 2030 году. Этот регион с его быстрорастущей и диверсифицированной экономикой предоставляет огромные возможности для британских экспортеров и играет жизненно важную роль, помогая нам реализовать наши экспортные амбиции.

В ходе моего недавнего визита в Казахстан я встретился со многими инновационными британскими компаниями, которые демонстрируют насколько успешными могут быть партнерские отношения между предприятиями Великобритании и Центральной Азии. В регионе имеется огромный потенциал, и мы готовы поддержать дальнейшую интеграцию в международную систему, основанную на правилах. Великобритания предлагает опыт мирового класса в таких секторах, как «зеленые» технологии, горнодобывающая промышленность, сельское хозяйство, финансовые продукты и услуги, а также образование. Благодаря партнерству с Великобританией компании Центральной Азии могут извлечь выгоду из наших инноваций.

- В последние три года мы видели некоторую волатильность в торговле Великобритании со странами Центральной Азии. К примеру, по итогам 2021 года наблюдался рост британско-узбекской торговли более чем в два раза по сравнению с 2020 годом, тогда как в прошлом году объемы торговли снизились на почти 37%. Что касается Казахстана, то в 2022 году наблюдается рост торгового оборота на 40%. Чем Вы можете объяснить такое непостоянство?

– На волатильность торговли влияют несколько факторов, включая инфляцию, долгосрочное воздействие коронавирусной инфекции и увеличение стоимости торговли некоторыми товарами, в то время как стоимость других товаров снизилась. Все это влияет на наши торговые показатели. Тем не менее, мы действительно заинтересованы в том, чтобы увеличить торговлю. И мы делаем многое. Отличным примером являются торговые отношения между Великобританией и Узбекистаном. Я весьма горжусь работой, которую наши две страны проводят вместе для развития торговли. В прошлом году Ташкент принимал у себя 26-й Узбекско-британский совет по торговле и промышленности (UBTIC), и это была отличная площадка для обсуждения возможностей продвижения и увеличения двусторонней торговли и инвестиций, что является явным признаком укрепления деловых связей.

- В ближайшее время Великобритания и Казахстан подпишут документ нового поколения - Соглашение о стратегическом партнерстве и сотрудничестве. Расскажите, пожалуйста, о потенциале этого соглашения по укреплению торгового сотрудничества между двумя странами?

– Соглашение о стратегическом партнерстве и сотрудничестве обеспечит основу для расширения сотрудничества и возможность обновить наш подход к торговле с Казахстаном. Документ подчеркнет нашу способность торговать друг с другом через расширение сотрудничества путем установления диалогов. Оно будет способствовать дальнейшему развитию торговли между Великобританией и Казахстаном за счет подтверждения правил ВТО и дальнейшей либерализации трансграничной торговли.

За пределами данного Соглашения торговля между Великобританией и Казахстаном сильна в таких приоритетных секторах, как образование, сельское хозяйство, экологически чистая энергия и критически важные полезные ископаемые.

Во время своего визита в Астану в марте министр иностранных дел (Джеймс Клеверли – прим. ред.) уже подписал дополнительные меморандумы о взаимопонимании по расширению сотрудничества в области критически важных полезных ископаемых и «зеленого» водорода.

- С какими другими странам Центральной Азии Вы ведете переговоры по заключению новых соглашений? Когда нам ожидать окончания переговоров?

– Мы заинтересованы в дальнейшем развитии и углублении наших торговых отношений с Центральной Азией. Это начинается с создания благоприятных условий для ведения бизнеса. В качестве недавнего примера можно привести тот факт, что Великобритания решительно поддерживает вступление Узбекистана в ВТО, что дает возможность поощрять основанную на правилах международную торговлю и улучшать деловую среду как для узбекских, так и для британских компаний. Мы продолжим уделять особое внимание развитию торговых связей во всем регионе.

- Предпринимает ли Великобритания шаги по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута и связанных с ним проектов для повышения регионального процветания?

– Транскаспийский транспортный проект «Средний коридор» может помочь повысить устойчивость торговли за счет улучшения связи со всем регионом через Турцию и далее. Для Великобритании это возможность не только содействовать инвестициям в инфраструктуру, но и поддержать политическое соглашение по созданию предсказуемого экономического логистического пути для Центральной Азии. Узбекистан, Таджикистан и Кыргызстан также получают выгоду от новой «Схемы торговли для развивающихся стран» (DCTS), которая предлагает более низкие тарифы и более простые требования к правилам происхождения для стран, экспортирующих товары в Великобританию, помогая им стимулировать торговлю и экономику.

– Спасибо за интервью!