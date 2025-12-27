Комнаты отца и ребенка набирают популярность в Китае
В общественных местах китайских мегаполисов начали появляться «комнаты отца и ребенка» или «семейные комнаты по уходу за детьми», передает собственный корреспондент Kazinform со ссылкой на Синьхуа.
Они созданы для того, чтобы облегчить положение отцов, занимающихся уходом за младенцами. Такие пространства уже можно встретить в торговых центрах и общественных местах Пекина, Шанхая и Шэньчжэня. Они оборудованы пеленальными столиками, подогревателями для бутылочек и другими базовыми удобствами, необходимыми для заботы о малышах.
— Раньше во время прогулок с ребенком мне приходилось искать укромное место в туалете, чтобы сменить подгузник. Теперь в торговых центрах есть просторные и гигиеничные «комнаты отца и ребенка», что значительно упростило жизнь, — рассказал житель Пекина по фамилии Фань.
На протяжении долгого времени подобные помещения в Китае фактически существовали в формате «комнат матери и ребенка». Они создавались прежде всего для защиты приватности кормящих женщин, а ограничение доступа для мужчин считалось нормой.
Однако по мере изменения социальных установок участие отцов в уходе за детьми заметно выросло. Особенно это характерно для миллениалов, родившихся в 1990-е годы, которые сегодня составляют основную группу молодых родителей и чаще придерживаются модели равного распределения обязанностей в семье.
Исследование по мониторингу состояния китайских семей, проведенное Институтом социологических исследований Пекинского университета, показывает, что отцы поколения 90-х, воспитывающие детей младше 10 лет, в среднем уделяют уходу за ребенком 2,39 часа в день. Это примерно на 16% больше, чем у отцов, родившихся после 1970 года.
По мнению большинства китайских респондентов, появление «комнат отца и ребенка» или «семейных комнат по уходу за ребенком» является не просто формальной сменой вывески. Речь идет о наглядном отражении глубоких изменений в представлениях китайских семей о воспитании детей.
