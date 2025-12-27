Комнаты отца и ребенка набирают популярность в Китае

Они созданы для того, чтобы облегчить положение отцов, занимающихся уходом за младенцами. Такие пространства уже можно встретить в торговых центрах и общественных местах Пекина, Шанхая и Шэньчжэня. Они оборудованы пеленальными столиками, подогревателями для бутылочек и другими базовыми удобствами, необходимыми для заботы о малышах.

— Раньше во время прогулок с ребенком мне приходилось искать укромное место в туалете, чтобы сменить подгузник. Теперь в торговых центрах есть просторные и гигиеничные «комнаты отца и ребенка», что значительно упростило жизнь, — рассказал житель Пекина по фамилии Фань.

На протяжении долгого времени подобные помещения в Китае фактически существовали в формате «комнат матери и ребенка». Они создавались прежде всего для защиты приватности кормящих женщин, а ограничение доступа для мужчин считалось нормой.

Однако по мере изменения социальных установок участие отцов в уходе за детьми заметно выросло. Особенно это характерно для миллениалов, родившихся в 1990-е годы, которые сегодня составляют основную группу молодых родителей и чаще придерживаются модели равного распределения обязанностей в семье.

Исследование по мониторингу состояния китайских семей, проведенное Институтом социологических исследований Пекинского университета, показывает, что отцы поколения 90-х, воспитывающие детей младше 10 лет, в среднем уделяют уходу за ребенком 2,39 часа в день. Это примерно на 16% больше, чем у отцов, родившихся после 1970 года.

По мнению большинства китайских респондентов, появление «комнат отца и ребенка» или «семейных комнат по уходу за ребенком» является не просто формальной сменой вывески. Речь идет о наглядном отражении глубоких изменений в представлениях китайских семей о воспитании детей.

