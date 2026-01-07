Коммунальщики перешли на круглосуточный режим работы из-за снегопада в Павлодаре

По данным акимата Павлодара, уборкой улиц занимаются 250 рабочих, используется 300 единиц спецтехники. В период обильных осадков коммунальщики переходят на усиленный режим работы.

— Выполняется подметание проезжей части и очистка дорог от снега и наледи. Работы проводятся в две смены. В дневное с 7:00 до 20:00, в ночное время суток с 9:00 до 6:00, — сообщили в акимате города.

Отмечается, в первую очередь, ведется очистка центральных улиц, тротуаров, подъездных путей к социальным объектам и заездов во дворы жилых домов.

— Параллельно выполняется посыпка проезжей части и тротуаров противогололедным материалом, механизированное сгребание и подметание снега, а также уборка валков снега с прибордюрной части. Проводится очистка посадочных площадок на автобусных и трамвайных остановках, пешеходных дорожек от наледи и уплотненного снега, — добавили в акимате.

Заявки на очистку дворов принимают в единой службе 109. С начала зимнего сезона на полигон вывезено уже более 180 тысяч тонн снега.

Стоит отметить, в Павлодаре на протяжении почти суток шли осадки. По данным синоптиков, впереди ожидается низовая метель, а после осадков уже не прогнозируют.

Напомним, на выезде из Темиртау из-за снегопада скопилось более 450 машин.